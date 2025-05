“Depende mucho de cuánta autonomía tuviese”: Kaiser abre la puerta para participar en eventual gobierno de Kast

En conversación con Tolerancia Cero, el candidato del Partido Nacional Libertario además aseguró tajantemente que su nombre seguirá en la carrera hacia La Moneda: “Doy mi palabra, no me voy a bajar, punto”, sostuvo.

El diputado y candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, descartó tajantemente abandonar su candidatura presidencial pese a los bajos resultados en las encuestas.

“Normalmente, no cambio de opinión en estas materias, doy mi palabra. La di antes, no la tengo que dar aquí de nuevo, pero la doy de nuevo. No me voy a bajar, punto”, insistió Kaiser, descartando incluso postular como diputado o senador en las próximas elecciones.

“No me voy a bajar de la presidencial. Tampoco seré candidato al Parlamento”, sostuvo enfático en conversación con Tolerancia Cero.

Consultado sobre la posibilidad de formar parte de un eventual gobierno liderado por José Antonio Kast, Kaiser no cerró completamente la puerta, aunque planteó condiciones: “Depende mucho de cuánta autonomía tuviese para ejercer ese cargo”.

En un tono más irónico, el diputado agregó que incluso podría ofrecerle un puesto al líder republicano.

“Yo le ofrecería a José Antonio Kast probablemente un cargo en mi gobierno”, indicó.

Sin embargo, el tono cambió al hablar sobre Evelyn Matthei, a quien descartó tajantemente: “A ella le dije que no me metiese en su receta y en su menú porque no estamos en conversaciones”, señaló.

“Respecto de ser parte del gobierno de Chile Vamos, yo no creo que eso sea una posibilidad”, añadió, marcando distancia con la centroderecha tradicional.