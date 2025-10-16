Julio Martínez, exgremialista: “Jaime Guzmán jamás se habría ido de la UDI”

El candidato a senador del Partido Nacional Libertario, Julio Martínez, comentó en Aquí Se Debate la controversia generada por la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, respecto al fundador de la UDI, Jaime Guzmán.

En una nueva edición de Aquí Se Debate de CNN Chile, Julio Martínez (candidato a senador del Partido Nacional Libertario), Rosa Catrileo (candidata a senadora independiente), Rodrigo Rettig (candidato a diputado del Partido Liberal) y Felipe Vidal (candidato independiente por Evópoli) abordaron las declaraciones de Ruth Hurtado, secretaria general del Partido Republicano, respecto a las preferencias presidenciales que, según ella, tendría el fundador del gremialismo, Jaime Guzmán, si estuviera vivo.

#CNNPrime | Ruth Hurtado, secretaria general del Partido Republicano: “Si Jaime Guzmán estuviera vivo estaría en el Partido Republicano, no en la UDI”@tv_monica 💻https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/4xJe4H3hoB — CNN Chile (@CNNChile) October 15, 2025

Martínez comentó que le da la razón a Hurtado: “Tuve el honor de conocer a Jaime. Él me honró con su amistad”, recordó, aludiendo a su paso por la UDI, partido del cual se retiró.

“Y sí, creo que en este momento no tendría nada de extraño que Guzmán, en mi opinión, votara por el señor Kast”, añadió. Sin embargo, descartó que el abogado hubiese militado en el Partido Republicano.

“Jaime jamás se habría ido de la UDI”, subrayó.

Por su parte, Vidal señaló que hubo molestia en Chile Vamos, especialmente en la UDI, debido a las declaraciones de Hurtado. “Tocar a Guzmán en la UDI es como tocar a Allende en el PS”, expresó, y remarcó que “los partidos políticos saben exactamente dónde pegar”, por lo que la frase de la secretaria general del Partido Republicano generó “movimiento” en el escenario político.

Según Vidal, Hurtado “pretendía que la UDI se complicara y que se reabriera esta diferencia entre el Partido Republicano y la UDI. Que no se nos olvide que Kast fue parte de la UDI”.

No obstante, desde su perspectiva, “creo que Guzmán habría evolucionado más hacia el centro que hacia la extrema derecha”.

En ese contexto, Catrileo sostuvo que este episodio refleja “la problemática interna en la derecha”, a lo que Martínez replicó: “No generalices (…). Si es por eso, la señora Jara ha tenido más de un problema con su propio partido, que todavía no la apoya al 100%. No venga a decirnos a nosotros que tenemos algún problema”.