Director de Feedback afirma que “le va a faltar un poco de tiempo” a Kaiser para asegurar paso a segunda vuelta

Juan Pardo abordó en Tolerancia Cero lo que refleja la encuesta que lidera en Feedback Research, detallando cómo se han movido semana a semana los distintos postulantes a La Moneda. Sobre todo cuando el diputado nacional-libertario ha mostrado alzas en desmedro del abanderado republicano.

Las elecciones presidenciales y parlamentarias están a menos de 20 días de distancia y con ello las encuestas de opinión apuntan a dar con las cifras que tengan mayor grado de cercanía a lo que sería el resultado, aunque solo el 16 de noviembre por la noche se sabrá cómo se define la presidencial.

En ese camino uno de los que ha mostrado un repunte es el candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, quien en distintas encuestas arroja mayores o menores alzas en desmedro de lo que sería el desempeño del abanderado republicano José Antonio Kast.

Sobre esto habló en Tolerancia Cero el director de Feedback Research, Juan Pardo, quien aseguró que si bien el nacional-libertario iba bien encaminado, le faltaría tiempo para asegurar el paso a la segunda vuelta.

“Estimo que le va a faltar un poco de tiempo. Es muy difícil que Kaiser amague a José Antonio Kast, además porque hay otras condiciones: la estructura partidaria de Kast es muy superior a la de Kaiser”, asegura.

A ello, agrega que las propuestas del diputado “son un poquito radicales” y quizás “no tienen mucha base institucional”.

Sin embargo, a juicio de Pardo la estrategia de Kaiser ha sido “bastante inteligente”, ya que “no está apostando a ganar la elección, está apostando a tener una base sólida, sobre todo de carácter parlamentario. Sobre todo porque es un candidato joven”.