Juan Pablo Lavín advierte más “fake news” al acercarse la elección: “El votante obligado se podría dejar llevar muy fácil”

El gerente de Panel Ciudadano UDD analizó las variaciones que ha visto a través de la encuesta, las posibilidades de cada candidatura y el rol que puede jugar la desinformación acá en Chile, tal y como ya ha ocurrido en otros países del mundo.

Si bien las respuestas habituales por parte de los distintos comandos de campaña frente a subidas o bajadas en las encuestas es que son miradas como fotos del momento o algo no representativo de la realidad, a medida que se acerca el 16 de noviembre estos estudios parecen cobrar mayor relevancia en la opinión pública.

Una de estas es Panel Ciudadano UDD, por lo que en un nuevo Influyentes conversamos con el fundador y gerente, Juan Pablo Lavín, quien abordó cómo han ido evolucionando las respuestas del panel compuesto por más de 10 mil personas y si hay o no algo de claridad sobre cómo se vislumbra esa noche de la elección.

“Es un fenómeno global que hay que esperar hasta la última semana prácticamente. Y eso en el caso de Chile es aún más así dado que tenemos entre cinco y seis millones de habitantes que nosotros llamamos ‘votante obligado’ que recién están empezando a ver el partido”, afirma Lavín.

Ya que Panel Ciudadano UDD sigue a un mismo grupo de personas, entre las cuales hay votantes habituales y estos nuevos obligados, han podido seguir de cerca el vaivén de este último grupo, uno que es más volátil, menos fiel y desidiologizado. “En este perfil alguien puede cambiar de Kast a Jara”, evidencia.

Más aún, parte de este grupo dice haber participado previamente en elecciones pero los datos del propio Panel Ciudadano UDD demuestran lo contrario: “te mienten por deseabilidad social”, comenta.

En la carrera vigente ha habido una disputa por el segundo lugar en la primera vuelta, pues la mayoría de las encuestas reflejan que Jeannette Jara sería una de las que pasa a segunda. En ese espacio la pelea principal es entre José Antonio Kast y Evelyn Matthei, siendo el republicano el que aún tiene un pie en la segunda vuelta.

Sin embargo, agrega Lavín, esto se ha puesto en duda en las últimas semanas: “estamos viendo que el voto de José Antonio Kast, que principalmente estaba anclado a este votante obligado, ha empezado a bajar. No se está yendo directamente a Matthei, sino más a Kaiser o Parisi”.

Y si bien la exalcaldesa no es quien está capitalizando mayoritariamente estos apoyos, sí le sería una buena noticia el que Kast se debilite, pues a juicio del gerente de Panel Ciudadano esto podría llevar a que en un voto útil los electores se decanten por quien tenga más chances de ganar, pues lo que a este votante le importaría es que Jara no salga electa.

Esto, pues según los datos que manejan en Panel Ciudadano en el segmento “votante obligado” se estima que 8 de cada 10 votan contra el Gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Finalmente, dentro del análisis que realiza Juan Pablo Lavín está la consideración sobre la desinformación o “fake news”, algo que cree ocurrirá más a medida que se acerca el día de la elección. “(las fake news) Es algo que yo creo, asumo, vamos a tener mucho en este periodo que queda. Ha pasado en todo el mundo, por qué no pasaría acá. Y el votante obligado se podría dejar llevar muy fácil por ese tipo de noticias”.