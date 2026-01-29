Juan Luis Castro por crisis oficialista: “No hubo lealtad del PC y el Frente Amplio” hacia el Partido Socialista y el gobierno

En entrevista con CNN Prime, el senador socialista también afirmó que "coalición de gobierno no hubo, más bien hubo dos mundos que se encontraron y convivimos de esa manera durante estos cuatro años buscando puntos de acuerdo, de entendimiento, pero esta coalición de gobierno ni siquiera tenía nombre".

La polémica dentro del oficialismo, desatada tras la aplicación de la Ley Naín Retamal que permitió la libertad del excarabinero Claudio Crespo, siguió intensificándose y parece haber redefinido el mapa de lo que será la futura oposición.

Este jueves, la senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, recibió en la sede de la colectividad ubicada en Santiago, por separado, a los líderes del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez, y del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona.

Al término del encuentro, Vodanovic sostuvo que “siempre el interés del Partido Socialista es mantener las relaciones con los partidos aliados y vamos a seguir haciendo aquello”, aunque no descartó la conformación de dos bloques opositores.

En CNN Prime, el senador Juan Luis Castro (PS) se refirió a estas reuniones, afirmando que en ellas se “busca ver cuál es el ambiente que hay de cara a lo que será nuestro rol como futura oposición, sin todavía pretender formar coalición o alianza, porque problemas ha habido“.

#CNNPrime | Juan Luis Castro, senador PS, tras reunión del PS con FA y el PC: “Se busca ver el ambiente de cara a lo que será nuestro rol como futura oposición, sin todavía pretender formar coalición, porque problemas han habido”@tv_monica 💻 https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/6JYWTS9tn5 — CNN Chile (@CNNChile) January 29, 2026



“Se deben ir limando cada uno de esos elementos y todavía pasará un tiempo más largo antes de configurar cualquier otro escenario. Entendemos que en el Congreso todos debemos conversar, la futura oposición, pero otra cosa es la proyección al futuro“, agregó Castro.

Consultado sobre si alguna vez existió realmente una coalición de gobierno, fue tajante: “Creo que coalición de gobierno no hubo, más bien hubo dos mundos que se encontraron (…) y convivimos de esa manera durante estos cuatro años buscando puntos de acuerdo, de entendimiento, pero esta coalición de gobierno ni siquiera tenía nombre, a diferencia de otras”.

“Considero que es un poco tardío el mensaje del presidente Boric, de buscar o llamar a la unidad en la postrimería del término del gobierno, cuando el ejercicio del poder, me refiero durante estos cuatro años, no se tuvo toda la fuerza y se tuvo todo el liderazgo suficiente para haber amalgamado esto dentro de una proyección más homogénea”, continuó.

#CNNPrime | Juan Luis Castro, senador PS, tras reunión del PS con FA y el PC: “Considero que es un poco tardío el mensaje del Presidente Boric de llamar la unidad”@tv_monica 💻 https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/pqtj2Jkm2X — CNN Chile (@CNNChile) January 29, 2026



En esta línea, recalcó que “aquí hay un mundo que se llama socialismo democrático y otro mundo que se llama el Partido Comunista. No somos antagónicos, pero tenemos diferencias no menores en determinadas materias, que obviamente tendrá que pasar un tiempo antes de definir cómo nos vamos a relacionar y cómo nos vamos a ir encontrando”, continuó.

Por otro lado, sostuvo que “se nos acusó en su minuto (al PS), semanas atrás, de haber poco menos que ideado y creado la ley Naín-Retamal, a raíz del caso de Gustavo Gatica, lo cual fue una falacia, porque fue todo el gobierno el que empujó esto y el propio presidente estuvo detrás de eso. Entonces, yo creo que aquí hay que enfriar un poco las cosas“.

“El presidente Boric tiene todo el interés de que haya una coalición unida al término del mandato; eso se ha propuesto, pero en el trayecto esto no fue posible. Aquí hubo una coexistencia en base a lo que era el mandato de gobierno, y los cuadros del PS y de otros partidos se enfrentaron a gobernar de la mejor manera, afrontando miles de obstáculos, pero de ahí a que tenga esto una proyección necesariamente igual, no es posible“, añadió.

—¿Hay real reconciliación entre el Socialismo Democrático, el PC y el FA después de las críticas tan duras que recibieron y de la molestia que ustedes manifestaron?

—No hay un abuenamiento; lo que hay son conversaciones exploratorias donde se están poniendo en la mesa los puntos de coincidencia o no, sobre todo en el área legislativa, donde nos encontraremos todos y debemos tener, ojalá, posiciones coincidentes en ciertas materias, porque esto tiene un abanico de temáticas: en algunas coincidimos y en otras no.

—¿Hubo lealtad hacia ustedes y hacia el gobierno de parte del PC y el Frente Amplio?

—Yo creo que no, yo creo que hubo más bien disimulo o más bien meter un poquito abajo de la alfombra algunos temas como estos que eran incómodos. Hay que ser extremadamente sinceros, porque las cosas fueron de una manera que nadie puede borrar. No es que queramos hacer separatismo, pero sí tenemos que ser serios en qué es lo que generará unidad y qué no.

Mira la entrevista completa