Juan Luis Castro enfría opción presidencial de Bachelet: “No la veo como una precandidatura”

El senador del Partido Socialista Juan Luis Castro descartó interpretar por ahora las recientes señales de Michelle Bachelet como el inicio de una nueva carrera presidencial y sostuvo que el principal aporte de la exmandataria está en contribuir a ordenar y aglutinar a la oposición.

En entrevista con CNN Chile Radio, el parlamentario abordó la apertura de Bachelet a una eventual nueva candidatura y el rol que puede desempeñar en momentos en que, a su juicio, la oposición enfrenta problemas de articulación y dispersión.

“No lo veo como una suerte de precandidatura presidencial, porque ella normalmente ha colaborado más bien en ordenar, en tratar de que haya avenimiento, entendimiento entre todos los sectores de centroizquierda, más que en ponerse ella primero en la fila”, sostuvo.

Castro agregó que tampoco observa a Bachelet como una eventual “candidatura de salvataje” y planteó que cualquier definición electoral resulta prematura a tres años de una nueva elección presidencial.

“Nadie puede definir una candidatura tres años antes. De hecho, son malas jugadas hacer eso. No por madrugar amanece más temprano”, afirmó.

Un rol para ordenar a la oposición

El senador sostuvo que Bachelet puede desempeñar un papel relevante para fortalecer la coordinación entre los distintos sectores opositores y contribuir a la construcción de una alternativa política futura.

“Creo que ella coloca un aporte a colaborar en la unidad y en tener un proyecto común, no solo para enfrentar al Gobierno en carácter de oposición, sino también para mirar hacia el futuro”, señaló.

Castro recalcó, sin embargo, que ese liderazgo no reemplaza el papel de los partidos políticos ni de sus representantes.

“Nadie, ni ella, va a suplantar o sustituir el rol de los partidos políticos ni de los parlamentarios”, aseguró.

Más allá de la coordinación opositora, Castro planteó que el Socialismo Democrático debe reconstruir una identidad y un proyecto propios para enfrentar los próximos ciclos electorales.

“Es evidente que el llamado al socialismo tiene la capacidad y la posibilidad de levantar banderas, levantar figuras, levantar proyectos”, afirmó.

En ese escenario, reconoció diferencias de largo plazo con otros sectores de la oposición.

“Creo que en ese proyecto está más lejos el Partido Comunista. El Frente Amplio tiene que ir tomando su propio camino”, sostuvo.

Pese a ello, el senador aseguró que esas diferencias no impiden alcanzar acuerdos en materias específicas ni mantener una coordinación opositora durante el actual periodo.

“Lo que sí importa es que las opciones a futuro, lo que le ofrezcamos al país más adelante, tengamos diferencias nítidas que nos releven en lo que queremos darle como sustento al país del siglo XXI”, concluyó.