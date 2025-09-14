Rector U. Finis Terrae por disminución de recursos: “De alguna manera nos dicen que tenemos que ser serviles al Gobierno”

Juan Eduardo Vargas abordó en Influyentes las críticas que ha emitido en contra del actual gobierno a propósito de la inexistente relación que tiene este con las instituciones privadas y también por la merma de financiamiento que atribuye a una preferencia de esta administración por las universidades tradicionales.

El Gobierno llegó al poder presentando entre sus propuestas que terminarían con el Crédito con Aval del Estado (CAE) en la educación superior. Y algo de ello llegó con la creación de otro mecanismo, el Financiamiento para la Educación Superior (FES).

Sobre este nuevo mecanismo hablamos en Influyentes con Juan Eduardo Vargas, rector de la Universidad Finis Terrae, quien ha sido muy crítico del proyecto que impulsó el Ejecutivo, sobre todo en aquello referente al nuevo sistema de financiamento que se instaura.

“Quizás convenga tener una mirada más integral respecto a los problemas del FES. Me gustaría enfocarlo bajo tres ángulos: primero, lo negativo que es para los estudiantes; lo negativo que es para las instituciones; y lo negativo que es para el Estado de Chile”, aseguró Vargas.

En ese sentido, la forma de copago para las universidades sería uno de los factores que a juicio del rector resultan en efectos negativos tanto para las instituciones como para los estudiantes.

Relación con el Gobierno “no existe”

Por otro lado, Vargas ha sido enfático en señalar que el Gobierno del Presidente Gabriel Boric ha tenido una postura de animadversión contra las instituciones privadas de educación superior. Su crítica, profundizó, dice relación con los gestos que ha tenido esta administración, que muchas veces puede ser presentado como algo técnico pero que a su juicio responde a otros intereses.

“Cuando finalmente es el Estado el que controla las transferencias a las instituciones, en este caso a las que estamos en gratuidad, finalmente te expones a que el gobierno de turno según su ideología quiera privilegiar a ciertas instituciones en desmedro de otras”, aseguró.

Es en ese sentido que acusa que mediante al mecanismo de fijación de los aranceles regulados “lo que ha hecho es quitarle recursos a las universidades privadas que estamos en gratuidad, 33 mil millones de pesos anuales, para dárselo preminentemente a las universidades tradicionales”, algo que a su juicio se reviste como criterio técnico pero que da cuenta “de lo peligroso que tal nivel de transferencias dependan del Estado”.

“Más allá de que la relación (con el Gobierno actual) no existe, más allá de que no nos convocan, la relación está mediada por el subsecretario (de Educación) y en verdad es una relación escasa. De hecho, nos citó a una reunión en la cual muy honestamente nos dijo que la razón por la que nos estaba citando era porque no tenían los votos en el Senado. Es decir, un diálogo que se gatilla solo por la necesidad”, afirmó.

Por ello, ante el escenario que viven universidades prestigiosas de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump, donde ha exigido cambios curriculares para acceder a financiamiento basal, Vargas señala que en nuestro país no ha llegado a ese punto, pero que, en los hechos, tampoco ve un caso tan distinto.

“Lo que ha ocurrido en este gobierno indirectamente va en esa dirección. Cuando los recursos están siendo disminuidos a las universidades privadas, no se nos está diciendo usted informe de esto, desarrolle una cátedra de esto, pero indirectamente con esos menores recursos lo que está haciendo es acotar las posibilidades de desarrollo de esa universidad y de alguna manera se nos hace ver que tenemos que ser serviles al Gobierno porque si no, nos exponemos a que nos reduzcan fuertemente los recursos”, comentó el rector de la Universidad Finis Terrae.