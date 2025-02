Juan Carlos Cruz: “El Papa Francisco nos ha sacado los candados que otros nos ponían para poder participar en la Iglesia”

El miembro de la Comisión del Vaticano para la Tutela de Menores se refirió en CNN Chile a los desafíos que ha enfrentado el Santo Padre en la Iglesia católica. “Ha tenido que luchar contra la rigidez, contra esos leguleyos idiotas que usan los sacramentos como arma contra la gente”, afirmó.

Juan Carlos Cruz, miembro de la Comisión del Vaticano para la Tutela de Menores, conversó en Hoy Es Noticia de CNN Chile y comentó sobre la situación del Papa Francisco.

Consultado sobre si ha recibido información reciente sobre la autoridad eclesiástica, señaló que maneja los mismos reportes que se han ido actualizando. Según lo que ha obtenido de sus cercanos, se contactó al párroco de la parroquia de Gaza y el Papa está “teniendo un progreso dentro de su condición grave”.

“Sé que es un luchador, tengo toda la esperanza de que va a salir adelante. Me da rabia con algunos medios de comunicación, no con ustedes, pero sí con otros que ya están planeando quién será el próximo Papa. Francisco nos ha demostrado varias veces que sale del hospital, se planta delante de los periódicos y les dice: ‘Bueno, aquí estoy’, cuando todos ya estaban especulando sobre su sucesor. Así que tengo plena confianza en que el Santo Padre saldrá adelante. Hay tanta gente rezando, preocupada por él, que lo quiere, que lo queremos y que estamos seguros de que es un luchador. Va a seguir adelante porque todavía lo necesitamos en nuestra iglesia”, subrayó.

Sobre la carta de renuncia que el Papa habría firmado con la intención de ser utilizada en caso de que perdiera las facultades físicas o mentales necesarias para conducir la Iglesia, Cruz explicó: “Eso lo dejó firmado porque es consciente de que puede ocurrir, y esa sería su voluntad, pero el Papa no ha tenido en este tiempo ningún momento en que haya perdido la lucidez”.

En caso de que eventualmente hiciera efectiva dicha carta, subrayó: “El Papa Francisco está absolutamente comprometido con lo que creemos que Dios le ha pedido: ser Papa, dedicarse a la Iglesia y hacer todo lo necesario por ella. Nunca en la vida me ha hablado de renunciar, obviamente no soy su portavoz, pero sé que él… me imagino que, si estuviera mal de su cabeza o algo así, lo pensaría. Sin embargo, está completamente lúcido y bien. Creo que, mientras siga así, continuará liderando la Iglesia y cumpliendo la misión que se le ha encomendado”.

Por otro lado, al referirse a las cualidades del Papa Francisco, Cruz afirmó sin titubeos: “Ha tenido que luchar contra la rigidez de la Iglesia, contra esos leguleyos idiotas que usan los sacramentos como arma contra la gente que tiene todo el derecho de entrar y estar en la Iglesia, porque en ella cabemos todos. El Papa siempre dice que en la Iglesia caben todos. Y te digo, su lucha contra el abuso no ha terminado —obviamente es un problema enorme—, pero lo que ha hecho hasta ahora ha sido significativo. En general, siento que este Papa nos ha sacado los candados que otros nos ponían para poder participar en la Iglesia, sin importar quién seas. Y eso ha hecho que muchas personas que no daban un peso por la Iglesia hayan vuelto y se sientan acogidas en un lugar que, antes, lejos de reflejar las enseñanzas de Jesús, solo imponía leyes y hablaba de pecado”.