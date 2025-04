Juan Carlos Cruz, denunciante de Karadima, recuerda el día en que el Papa Francisco se desmarcó de Errázuriz y lo apoyó

Juan Carlos Cruz, periodista y miembro de la Pontificia Comisión para la Tutela de Menores, repasó los momentos vividos junto al Papa Francisco: desde los acercamientos tras su visita a Chile por el Caso Karadima, hasta el perdón a las víctimas de abuso y el apoyo recibido cuando intentaron desacreditar su testimonio por su orientación sexual.

Juan Carlos Cruz, periodista y miembro de la Pontificia Comisión para la Tutela de Menores, conversó con Hoy Es Noticia de CNN Chile sobre el legado del Papa Francisco, el impacto que tuvo su visita a Chile en el tratamiento de las denuncias por abuso sexual por parte de autoridades eclesiásticas y su reflexión sobre el presente en esta materia.

Cruz fue uno de los principales denunciantes contra Fernando Karadima y también expuso el encubrimiento por parte de la jerarquía eclesiástica. En ese contexto, en 2018, el sumo pontífice viajó a Chile en medio de la polémica por el nombramiento de Juan Barros en la diócesis de Osorno.

—¿Qué les dijeron en ese momento, en enero de 2018, cuando ustedes estaban acá y pidieron una reunión en la nunciatura? ¿Por qué no se reunieron con ustedes, si el Papa igual iba a recibir a otras víctimas?

—En ese momento llamé a Fernando Ramos, el obispo, y me mintió. Me dijo que el Papa no tenía tiempo y que no se podía juntar con nosotros. Bueno, fue todo un arreglo. Obviamente, no querían que nos reuniéramos con él.

En esa línea, Cruz relató que cuando el Papa Francisco volvió a Roma “se dio cuenta de cómo el cardenal Errázuriz, Ezzati y otros obispos lo habían engañado”.

Esto derivó en que el Papa Francisco instruyera una investigación que terminó con Karadima expulsado del sacerdocio y con la petición de renuncia a toda la Conferencia Episcopal chilena. Los denunciantes fueron luego invitados al Vaticano, donde el sumo pontífice les pidió perdón a nombre de la Iglesia.

En marzo de 2021, en ese contexto, Juan Carlos Cruz fue nombrado miembro de la Comisión Vaticana contra el Abuso de Menores y pasó a ser asesor directo del pontífice.

Sobre todo lo ocurrido, Cruz subrayó: “Para mí, mi relación con Dios era mucho más que Errázuriz, Ezzati o Karadima. Ni Errázuriz ni nadie me iba a quitar mi relación con Dios”.

Lee también: Juan Carlos Cruz: “El Papa se sintió tremendamente traicionado por el cardenal Errázuriz y por los obispos chilenos”

En cuanto al trabajo que desarrolló junto al Papa Francisco, expresó: “Me di cuenta de que era un hombre tremendamente sincero. Su perdón fue totalmente sincero, y se dio esta amistad entre los dos. Fue un verdadero honor y una alegría enorme, porque se ha mantenido por estos ocho años, o lo que sea, de verlo seguido, de poder trabajar para mejorar la situación de los abusos y otros temas. Él era un hombre, como tú lo veías: transparente por fuera y transparente por dentro también. No tenía secretos. No tenía filtro tampoco”.

Cruz recordó además un momento en que abordaron su orientación sexual, a raíz de comentarios que había hecho Errázuriz.

“Habían hablado mal de mí por ser gay, y me habían dicho muchas cosas. Él me dijo: ‘Mira, Juan Carlos, yo sé cómo te han tratado. Pero yo te digo: Dios te hizo así, Dios te quiere así, y tú tienes que quererte a ti mismo. Y yo te quiero así. Así que tú, tranquilo, sigue tu vida y no te preocupes por eso’. Para mí fueron unas palabras increíbles. Pensé que contarlo al mundo también sería bueno para otras personas”, relató.

El último encuentro y la huella del Papa Francisco

Juan Carlos comentó que la última vez que estuvo con él fue en Navidad: “Después se fue al hospital y no lo vi más”. Sobre el periodo que enfrentó el entonces sumo pontífice, remarcó que fue quien inició un camino para enfrentar los casos de abuso sexual, el encubrimiento y el abuso de poder.

“En el Vaticano a veces se enojan conmigo cuando digo que estamos en la punta del iceberg, porque ha pasado tanto. Pero es que no puede ser que, en el mundo, todavía haya gente mendigando justicia. Nadie debería estar mendigando justicia por el abuso que sufrió en la Iglesia. Nadie debería ser invisible, especialmente para la Iglesia. Entonces, que se demoren en estos casos, que vayan a una cueva negra donde no se sabe qué pasa, donde todo es tan críptico… no se puede. Se ha avanzado, sin duda, pero queda mucho por hacer. Y hay mucha gente que necesita justicia, y no se va a poder avanzar más hasta que quienes la necesitan, la obtengan”, cerró.