Juan Antonio Coloma: “No es cierto que hoy estamos mejor; el gobierno se ha sacado una nota roja en seguridad”

El senador de la UDI realizó en CNN Prime un balance sobre los tres años del gobierno del Presidente Boric y evaluó su gestión en materia de seguridad.

El senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Juan Antonio Coloma, se refirió en CNN Prime a la crisis de seguridad y a su evaluación sobre la gestión del gobierno en esta materia.

Consultado sobre las declaraciones de la exministra del Interior, Carolina Tohá, quien comentó que en un principio la seguridad no era una prioridad para el Gobierno, pero que posteriormente se fue incorporando a su gestión, Coloma coincidió con el análisis.

“Yo lo planteé muchas veces en ese momento, cuando me tocó ser presidente del Senado. Lo primero que expuse fue que aquí faltaba una política de seguridad. En esa ocasión, propusimos 31 medidas, que eran leyes y parte de la respuesta; no lo es todo, porque aquí lo más importante es la actitud”, afirmó.

En esa misma línea, enfatizó que esta administración no solo tenía propuestas en seguridad, sino que también “generó muchas situaciones que contribuyeron a la inseguridad en el país”.

Según Coloma, el Gobierno es “parte de la responsabilidad de lo que hoy ocurre” debido a acciones como “la pérdida del sentido de autoridad, los ataques a Carabineros, el ‘matapaco’ y generar un sentido de violencia absoluta”. Agregó que “si esas mismas personas que generaron un ambiente de inseguridad con fines electorales —lo cual es legítimo— ahora están al otro lado del mesón, obviamente la credibilidad es cero”.

Desde su perspectiva, el extimonel de la UDI sostuvo: “No había ninguna lógica de entender que ellos podrían tener que enfrentar los problemas de seguridad. Era como si creyeran que, al ganar, los problemas desaparecerían. Es una especie de mesianismo”.

El periodista Ivo Goic le preguntó si coincidía con Evelyn Matthei la idea de que el país está peor que hace tres años, a diferencia de lo planteado por el presidente Gabriel Boric en su discurso. Incluso la abanderada de la UDI y RN, lo instó a ser más “sincero” y a reflexionar sobre la realidad que se vive en Chile.

“Me parece increíble lo que dijo el Presidente Boric. ¿Cómo vamos a estar mejor? Particularmente en los dos ejes centrales de cualquier gobierno: la seguridad y la economía. No conozco a nadie que me pueda decir que hoy estamos más seguros. No sé si puede existir alguien que lo crea, porque de verdad uno mismo se siente más inquieto y preocupado; las familias no salen, entonces claramente por ahí no andamos bien”, remarcó.

Asimismo, el legislador aseguró que el país requiere cambios importantes en el ámbito económico.

“Y en lo económico, tampoco nos pueden decir que estamos mejor, considerando que hoy Chile está estancado, frenado y requiere cambios sustanciales. Pero al menos en seguridad, este es el problema más complejo, el más importante y el más decisivo. En esto, el gobierno no ha aprobado el ramo. No solo no es cierto que hoy estamos mejor, sino que el gobierno se ha sacado una nota roja en seguridad. Es mejor que lo asuman, que lo entiendan y que no intenten decirles a los chilenos que lo han hecho bien. Lo único que falta es que digan que lo han hecho fantástico y que Chile tiene que seguir así. Me parece completamente impresentable”, concluyó.