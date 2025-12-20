Expresidente de ANOP y anuncio de reforma a Gendarmería: “Es un poquito irresponsable en este minuto”

Tras concretarse la denominada "Operación Apocalipsis" y 47 gendarmes tengan que ser formalizados por delitos de corrupción, el Gobierno anunció una reforma en que cambia el estatus de la institución, algo que para José Maldonado no ocurre en el mejor momento.

El viernes se llevó a cabo la audiencia de formalización de los 47 gendarmes y 23 civiles indicados como miembros de la organización de corrupción al interior de cárceles, desbaratado a través de la “Operación Apocalipsis”.

Al respecto, el expresidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios (ANOP), José Maldonado, comentó en CNN Prime sus impreciones y cuál cree que es el alcance de esta crisis.

En primer lugar Maldonado recalcó la importancia de que al interior de la institución se logre separar a aquellos funcionarios que han cometido delitos o han obviado la comisión de delitos, destacando que la mayoría de los casos que han surgido nacen de las propias indagatorias de Gendarmería.

“Esto empezó hace bastante tiempo en Valparaíso donde es Gendarmería que denuncia ahí una red, la primera que se articula, se identifica, y que fue un golpe duro para la institución”, detalló.

Asímismo, criticó lo anunciado por el Gobierno en cuanto a una reforma a la institución, que entre otras cosas cambiaría el estatus de Gendarmería a órgano de seguridad para asegurar la jerarquía y la no deliberación.

“Si cambiamos esto de ministerio, ¿se va a solucionar? ¿Se va Gendarmería a un ministerio anticorrupción? Entiendo que hay una medida que tiene que ser efectista y que el Gobierno, me imagino alguien asesoró al Presidente en esta toma de decisiones (…) Comparto la medida, pero quizá no el momento (…) Es un poquito irresponsable en este minuto”.