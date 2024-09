García sale en defensa de Chadwick por Caso Audios: “No parece que sea una persona que esté inmiscuida en asuntos turbios”

En Tolerancia Cero, Ruminot pidió que se investigue a fondo cualquier irregularidad, pero resaltó que, según su experiencia, Chadwick siempre ha sido una persona íntegra.

El presidente del Senado, José García Ruminot, ha salido en defensa del exministro del Interior y Seguridad Pública Andrés Chadwick (UDI) en el contexto de la investigación por el denominado Caso Audios.

Ruminot intervino en Tolerancia Cero para respaldar a Chadwick ante las acusaciones surgidas durante la audiencia de formalización de cargos contra el abogado Luis Hermosilla.

Antecedentes de la acusación a Chadwick

Durante esta audiencia, el Ministerio Público mencionó a Chadwick debido a la investigación sobre pagos realizados durante la acusación constitucional que enfrentó en 2019.

La Fiscalía está revisando si estos pagos están relacionados con la empresa Factop, la cual también está siendo investigada por estafa, delitos tributarios.

Cabe destacar que la indagación de la Fiscalía busca determinar si hay alguna conexión entre los fondos utilizados para la defensa de Chadwick y la empresa Factop, que se encuentra bajo sospecha en el marco del Caso Audios.

¿Qué dijo José García Ruminot?

El senador, en su intervención en Tolerancia Cero, defendió al exministro del Interior Andrés Chadwick, a quien conoce hace más de 30 años, y afirmó que siempre lo ha visto actuar de manera correcta.

“Yo conozco a Andrés y siempre lo he visto actuar correctamente; no me parece que sea una persona involucrada en asuntos turbios ni que tenga reproches que hacerle“, destacó.

Además, añadió que “nunca he conocido una situación en la que se le pueda hacer algún reproche de ninguna naturaleza”.

No obstante, el senador subrayó la importancia de que se realice una investigación exhaustiva, que se conozcan todos los antecedentes y que se sancione cualquier delito conforme a la legislación vigente.

“Espero que se conozca toda la verdad y que, si hay delitos, se sancionen conforme a nuestra legislación. Pero, naturalmente, creo que es justo señalar lo que yo he conocido de Andrés Chadwick y la impresión positiva que siempre me he formado de él“, concluyó.