Jorge Tarud apunta a presidente Boric tras retiro de visas de EE.UU: “Fue el presidente del mundo más agresivo con Trump”

El exembajador en China también llamó a recomponer los vínculos con Washington y confió en que el próximo gobierno, liderado por José Antonio Kast, restaurará una "política tradicional" que proteja los intereses del país.

Jorge Tarud, exembajador de Chile en China, se refirió este jueves al reciente retiro de visas por parte de Estados Unidos a tres funcionarios chilenos, señalando que la medida es “algo totalmente inusual que se haga con Chile” y que refleja un deterioro en la relación bilateral.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció la medida, asegurando que responde a la presunta vinculación de los funcionarios con un proyecto de telecomunicaciones considerado “infraestructura crítica”.

Entre quienes perdieron la visa estadounidense figuran el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz; el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya; y el jefe de gabinete de la Subtel, Guillermo Petersen.

A través de un comunicado, el jefe de la diplomacia estadounidense afirmó que los sancionados “con conocimiento, dirigieron, autorizaron, financiaron y brindaron apoyo sustancial y/o llevaron a cabo actividades que comprometieron infraestructura crítica de telecomunicaciones y erosionaron la seguridad regional en nuestro hemisferio”.

“Boric fue el presidente del mundo más agresivo con Trump”

En conversación con CNN Prime, Tarud apuntó directamente al presidente Gabriel Boric: “Nosotros tenemos una buena relación con EE.UU. El problema es que el presidente Boric la ha deteriorado en forma tremenda cuando él atacó de forma personal a Trump. Eso trae consecuencias. Boric fue el presidente del mundo más agresivo, en términos directos, con Trump”.

El exdiplomático agregó que las declaraciones del mandatario fueron “muy fuertes” y que, aunque Trump nunca respondió, la medida estadounidense constituye “una respuesta clara” y “una señal política muy seria”.

“Con responsabilidad el próximo gobierno tendrá que estudiarla”, subrayó.

Tarud enfatizó la necesidad de recomponer los vínculos con Washington y expresó confianza en el gobierno entrante de Gabriel Boric: “Hay que recomponer la relación con EE.UU. Confío en que el presidente electo Kast lo va a hacer. Confío en que con el presidente Kast vamos a volver a tener una política tradicional que resguarde nuestros propios intereses”.

Finalmente, el exembajador advirtió que las actitudes de Boric dejaron al gobierno “mal prácticamente con todos” y que la situación afecta la posición del país frente a socios internacionales.

“Nos deja mal con mucha gente”, puntualizó.