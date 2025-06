Jorge Sharp: “Al oficialismo, como está ahora, no le alcanza para ganarle a la derecha” en las presidenciales de noviembre

El candidato al Senado por Valparaíso dijo en CNN Chile Radio que si Carolina Tohá las primarias "y quiere reponer recetas de la Concertación, estaría cometiendo un error".

El exalcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, afirmó que al oficialismo, como está ahora, no alcanza para ganarle a la derecha en diciembre.

En entrevista con CNN Chile Radio, el también candidato al Senado por Valparaíso comentó que desde su movimiento -Transformar Chile- no piensan en ser parte del oficialismo, sino que más bien ofrecen a los oficialistas “construir una nueva alianza, porque el oficialismo como tal, los partidos que componen el campo oficialista no alcanzan a ganarle a la derecha, no alcanzan a ganarle a la derecha en noviembre (primera vuelta)”

Consultado sobre con quién se podría hacer alianza, respondió: “Creo que hay un mundo, cuando uno deja de mirar la política en los códigos de la izquierda y la derecha o solo mirando a las fuerzas que están representadas en el parlamento, se encuentra con un montón de colectivos, movimientos territoriales, independientes que están en regiones, en el mundo rural, están en las universidades, están en los sindicatos, están en las organizaciones sociales, que siguen creyendo que Chile tiene que tener cambios de fondo”.

Y añadió que “nosotros no estamos haciendo política en el movimiento Transformar con la calculadora, sino que con una convicción”.

En esa línea, y en relación con las primarias de este domingo 29 de junio, dijo que tienen la convicción de que “si se sigue haciendo lo mismo, o sea, por ejemplo, si llegara a ganar Carolina Tohá y ella quiere volver a reponer las recetas de lo que fue la concertación hace 30 años para el Chile de hoy, yo creo que estaría cometiendo un error“.