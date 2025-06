Jorge Garcés y el problema de Ricardo Gareca: “Le faltó compromiso. Un técnico tiene que estar en el estadio”

El exentrenador de La Roja habló sobre cómo fue el lamentable recorrido de la selección durante las clasificatorias para el Mundial de 2026, aclarando que hay responsabilidades desde la cabeza hasta el último jugador.

Este martes terminó la agonía en el fútbol chileno. Finalmente, luego de unas clasificatorias con lamentables resultados, La Roja fue derrotada por la selección de Bolivia y queda fuera del mundial de 2026.

Perdiendo por 2 a 0 en El Alto, los dirigidos por Ricardo Gareca terminaron así una racha de malos resultados en las clasificatorias mundialistas, acumulando diez derrotas y solo dos triunfos en 16 de los duelos disputados.

Si bien ya varias fechas antes se notaba que en lo futbolístico la Selección Chilena no tenía material para afrontar un Mundial, fue finalmente con este resultado que se cerró incluso la chance matemática de acumular puntos para un repechaje.

Esto plantea de inmediato las preguntas sobre la continuidad de Gareca, luego que desde la ANFP informaran que era este hito el que marcaría la pauta de cómo seguirían las relaciones con el técnico argentino.

Sobre esto hablamos con Jorge Garcés, extécnico de La Roja, quien analizó lo que fue el declive del equipo y lo que viene y que permita revertir el estado actual del plantel.

“La ilusión la perdimos con Bolivia cuando perdimos en Chile. Y hoy día Bolivia nos quita la más mínima ilusión que podíamos haber tenido. Ya que sea el rival Bolivia el que nos haga vivir estos dos acontecimientos es mucho decir. Participaron en un solo mundial en su historia, no era una selección que estaba dentro de los parámetros, ni Venezuela ni Perú”, comenzó comentando el entrenador.

Asimismo, enfatizó en que el bienestar de la Selección es, en parte, reflejo de cómo está el resto del fútbol nacional, en el que todo parte con la cabeza: la ANFP. “Y a la ANFP la conforman los clubes. Muchos de ellos con dueños empresarios, que no tienen mucha idea de fútbol. Se maneja el tema de otra manera (…) Hoy es un comercio, se ha perdido eso bonito, eso, diríamos, amateur. Se perdió, hoy es todo dinero, manejar”.

“Hay que tener algo claro. No somos tan buenos como fue el 2015, pero tampoco somos tan malos para terminar últimos o para pelear un sexto lugar entre diez”, agregó.

Una de las tantas críticas sobre el ciclo que realizó Gareca tiene que ver con la poca participación y presencia en duelos nacionales, estando muchas veces en Argentina previo a duelos de La Roja. Sobre esto, Garcés fue claro en señalar que hay un concepto clave: “compromiso”.

“Creo que a Ricardo le faltó compromiso. Es la realidad. Un técnico tiene que estar en el estadio, tiene que ir a todos los partidos. De primera A, de primera B. Todos los partidos”, dijo el entrenador. Sin embargo, cree que el análisis no empieza y termina en él, considerando que otros técnicos pasaron por la Selección con resultados similares.

Con todo, aclaró que tampoco endosa toda la responsabilidad al mandamás de la ANFP, Pablo Milad, pues al posicionar a Gareca en el puesto de entrenador trajo “al técnico que todo Chile quería”. “A mí personalmente no me llamaba mucho la atención Gareca porque vi la forma en que clasificó a Perú (…) No fue tanta la hazaña de Gareca en Perú”, añadió.