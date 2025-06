Jorge Burgos sobre el futuro de Amarillos por Chile y Demócratas: “La carta astral no le sale buena por el momento”

El exministro del Interior expuso en CNN Chile los motivos de su salida de Amarillos por Chile, analizó la carrera presidencial y se refirió al futuro del partido.

El exministro del Interior Jorge Burgos se refirió, en Hoy Es Noticia de CNN Chile, a los motivos de su renuncia a Amarillos por Chile.

Respecto a su decisión, explicó que no le sorprendió. Además, transparentó que estaba marginado de las instancias decisorias y que era bastante predecible el apoyo del partido a la abanderada presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

“Yo tengo una forma de calificar un poco distinta a la que está de moda, y con los años me he puesto menos calificador. Yo no comparto la decisión. No podría decir que es incalificable, ningún adjetivo. Yo no la comparto, es una mala decisión desde el punto de vista del sentido que tuvo el movimiento Amarillo cuando se creó”, comentó.

Al preguntarle si ve proyección futura para Amarillos y Demócratas, sostuvo que recién se fue del partido, por tanto, “podría salir feo que dijera que no tiene ningún futuro. Pero le digo… la carta astral no le sale buena por el momento, creo yo”.

Finalmente, sostuvo que en un eventual gobierno de Matthei, reconoce que existen buenos nombres en la interna de Amarillos que podrían contribuir a un gabinete más amplio.

“Yo creo que eso estuvo presente en la decisión: una legítima vocación de poder de los dirigentes. Me pueden servir ahí, pero no como Amarillo. Creo que Amarillo no fue lo que se creyó que iba a ser”, concluyó.

Mira aquí la entrevista completa