Burgos afirma que el Gobierno no fue “riguroso” comunicando qué pasó con cable submarino a China

El exministro habló en CNN Prime sobre el tema que ha marcado los últimos días y que quedará pendiente al próximo gobierno, asegurando que por tratarse de China y el actual Estados Unidos, la reacción norteamericana hubiera sido la misma con quien hubiera estado en la presidencia.

El proyecto de cable submarino y cómo lo abordó el Gobierno sigue generando polémica, que con el paso de los días se conocen nuevos antecedentes sobre cómo se tramitó. Las reacciones no solo han llegado desde los representantes de China y de Estados Unidos, sino también desde la Oficina del Presidente Electo, pues las próximas autoridades alegaron no haber estado al tanto de los pormenores de la iniciativa, pues no fueron planteadas en las bilaterales ministeriales.

Una nueva información se dio a conocer esta jornada, que apunta esta vez al Ministerio de Defensa por el ingreso a trámite del proyecto en lo que refiere a dicha cartera.

Al respecto habló en CNN Prime el exministro Jorge Burgos, quien lideró el Ministerio de Defensa entre 2014 y 2015, y que planteó que en temas de negocios a nivel internacional no siempre el único factor es lo económico, y este sería uno de esos casos.

En este escenario, reconoce que la situación de Chile es compleja: “Hay que hacerlo con mucha prudencia y con una mirada de Estado. Porque hay un señor en el norte que dice no quiero saber nada con los chinos en mi barrio, para decirlo brutalmente. Pero resulta que países como el nuestro que han construido una democracia, con desarrollo económico como el nuestro, bueno, gran parte de nuestras exportaciones van a China, el 40%. Si las comparas con Estados Unidos es menos del 10% y ¿qué hace Estados Unidos respecto de nuestras exportaciones? Solo ponernos problemas: incumplir el TLC que tenemos, amenazar”.

Con todo, las críticas generales no han sido respecto al cable, necesariamente. En el caso de Burgos, lo comunicacional por parte del Ejecutivo “no ha sido riguroso”, con las consecuencias que aquello tiene. “Tengo la impresión de que se han ido conociendo cosas por capítulos y a veces por investigaciones periodísticas, eso no es bueno. Hubiera sido un mejor hacer un disclosure y decir mire pasa esto, esta gente está en esto, nosotros estábamos tramitando, nos parece un proyecto interesante”.

Por otro lado, para Burgos no es condicionante para las sanciones que adoptó Estados Unidos las críticas que realizó permanentemente el Presidente Gabriel Boric, quien apuntó en distintas ocasiones en contra de su par estadounidense Donald Trump.

“Esta situación que se dio por este interés chino hubiera ocurrido, no sé si en el mismo momento, pero la intervención de Estados Unidos a través de esta decisión unilateral tan reprochable y de las declaraciones de este embajador algo tosco que nos mandaron, hubieran ocurrido en cualquier tipo de Gobierno. Es cierto que el Presidente Boric se ha dado algunos gustos lingüísticos con el gobernante norteamericano”.