Jefe programático de Evelyn Matthei: Ella “tiene una historia a favor de las mujeres que no he visto en otra candidatura”

En CNN Chile Radio, Juan Luis Ossa afirmó que no le gustan las categorías, cuando se le preguntó si Matthei lleva adelante una candidatura feminista. "Es una candidatura pro mujeres, no me cabe ninguna duda de eso", afirmó.

La última entrega de la Encuesta CEP reveló que Evelyn Matthei tiene un 13% de las preferencias, a poco más de dos semanas de las elecciones presidenciales.

En CNN Chile Radio, Juan Luis Ossa, jefe programático de la candidata de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, desdramatizó la situación y afirmó: “Lo que nosotros estamos viendo en la calle es especial, muy notable. Cada vez que Evelyn Matthei se acerca a una población, que camina en una calle, cada vez que visita alguna región, el encuentro con las personas comunes y corrientes, las que muchas veces no están representadas en la encuesta, es realmente increíble el imán que ella genera”.

“Simplemente, no se puede caminar por las calles. Entonces, nosotros estamos todavía expectantes y confiados de que acá a dos semanas el voto se va a decidir por nosotros, que vamos a pasar a segunda vuelta”, añadió.

Consultado sobre por qué aquello no se refleja en las encuestas, Ossa apuntó a que aún falta saber qué está pensando el votante obligado.

#CNNChileRadio | Juan Luis Ossa, jefe programático de Evelyn Matthei: “Las mujeres en Chile son las que peor la están pasando. Cerca del 10% están sin empleo. La labor de la cuidadora debe ser recompensada” 📡Sigue la señal aquí: https://t.co/AIuGjCzPk0 pic.twitter.com/jUNMVvJJ8p — CNN Chile (@CNNChile) October 28, 2025

Por otro lado, el jefe programático de Matthei afirmó que el programa de la candidata tiene foco en mejorar la vida de las mujeres, quienes son las que “peor lo están pasando”.

En ese sentido, señaló que la apuesta es a que el voto femenino pueda ser decisivo en la recta final de la primera vuelta.

Aunque recalcó que “no solo nada más que por términos electorales, sino porque efectivamente ahí es donde hay que poner la atención. Nuestro objetivo es que los chilenos y chilenas vivan mejor, y creemos que las mujeres están viviendo peor incluso que los hombres, y por eso el foco”.

Cuando se le preguntó si las propuestas de la abanderada de Chile Vamos respecto a las mujeres la distinguen del resto de las candidaturas, respondió: “absolutamente”.

“El programa nuestro tiene un foco en la mujer que no vi en ningún otro programa, con medidas muy concretas, que tienen que ver con la seguridad, que tienen que ver con el combate al narcotráfico, y sobre todo con el empleo, insisto en eso”, aseguró.

Y añadió que “la entonces ministra Matthei, hace 12 años, creó un millón de empleos, creó el postnatal de seis meses. Es decir, ella tiene una historia a favor de las mujeres que yo al menos no he visto en ninguna otra candidatura, ni siquiera en la de Jara”.

Preguntado si entonces es una candidatura feminista, dijo: “A mí nunca me han gustado las etiquetas, es una candidatura pro mujeres, no me cabe ninguna duda de eso”.