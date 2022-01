Durante la jornada de este viernes, el ministerio de Salud reportó 8.270 casos nuevos de COVID-19, con una positividad de 8,59% en las últimas 24 horas a nivel nacional.

Para profundizar en la situación que vive nuestro país, CNN Chile conversó con el ex ministro de Salud, Álvaro Erazo, y la infectóloga de la Universidad de Chile, Jeannette Dabanch, donde esta última aseguró que todavía se puede evitar el alza de casos.

“Estamos en una situación que desde el punto de vista epidemiológico, es afortunada, porque sabemos el comportamiento de la variante Ómicron. Estamos en un escenario donde podemos hacer algo y evitar seguir sumando casos. Especialmente para presentar la variante Ómicron necesitamos tener esquemas completos”, explicó.

A su vez, Erazo sostuvo que hay que anticipar el impacto que puede tener Ómicron en las redes asistenciales. “Este escenario lo teníamos de alguna manera visualizado en Europa y aquí hemos ido viviendo con esta mezcla que tenemos, con nuestro Ómicron y nuestra Delta. Y esto hay que considerarlo para ver el impacto que tiene en las redes asistenciales, porque la gente concurre acá hacerse exámenes y hay que reforzar las medidas y tener la mayor cantidad de PCR disponible”, señaló.

En esa misma línea, agregó que “siempre va haber un riesgo. La vacuna protege contra la gravedad de los casos en la camas UCI pero también la hospitalización es un factor crítico. Si hay muchos casos indudablemente el sistema se puede agotar, particularmente la atención primaria. Estamos viviendo un punto crítico“.

Respecto a las cifras, la infectóloga enfatizó que “la curva de los casos se han triplicado en pocos días, lo que se sabe de Ómicron es que es increíblemente contagioso. Estamos duplicando la positividad, por lo tanto, las medidas se tienen que tomar hoy, yo no quiero sumar casos“.

Por su parte, ex ministro de Salud anticipó que si bien no está de acuerdo con las cuarentenas, en caso de emergencia si cree que tendrán que utilizarlas. “Yo tengo la intuición que tenemos varias medidas antes que hacer. Cuando las cosas se hacen a tiempo resultan. Tengo la impresión que las cuarentenas son muy complejas, porque hay una sensación de triunfalismo. Hoy día no hay condiciones, pero si esto se desborda, vamos a tener que echar mano a cuarentenas“, aclaró.

Por último, Dabanch aseveró que hay que dejar de ver la vacunación como un problema doméstico, y tiene que tratarse como uno global.

“En nuestro país el concepto antivacunas es diferente a lo que ocurre en otro país. Hay que personas que tienen dudas, dudas razonables, pero que tiene que ser respondidas con buena información. En chile ha sido una vacunación voluntaria y gratuita, el problema está en que la cobertura debería ser global y no doméstico. Mientras no se vacunen todos los sectores del planeta vamos a seguir en una situación de amenaza permanente“, concluyó.