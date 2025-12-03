Jara vs Kast en segunda vuelta: ¿Quién ganó el penúltimo debate presidencial?

En conversación con CNN Chile, Nicolás Freire, académico de la Escuela de Gobierno de la PUCV, explicó que esta postura del candidato republicano responde a su posición de liderazgo en las encuestas, lo que le permite optar por una estrategia más cauta, mientras que Jara buscó aprovechar la instancia para comunicar sus propuestas y conectar con los votantes.

Nicolás Freire, académico de la Escuela de Gobierno de la PUCV, analizó este miércoles el reciente debate presidencial organizado por ARCHI entre el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, y la aspirante oficialista, Jeannette Jara.

En conversación con Hoy Es Noticia, Freire destacó que, en términos de contenido, la candidata del pacto opositor se mostró más sólida. “¿Quién mostró más? Yo te diría que Jeannette Jara, porque muestra más contenido, más elementos de su propio programa”, señaló.

En contraste, el académico describió la intervención de Kast como más rígida y limitada: “José Antonio Kast muestra un libreto asumido, sumamente encajado. No solo se confunde al hablar de Maduro y migración, hay un libreto en el que prácticamente no muestra nada. Es muy raro ver una candidatura en cualquier parte del mundo que deseche su tiempo a disposición”.

Freire también contextualizó la actitud de Kast dentro de la dinámica electoral.

“Kast va punteando en las encuestas, tiene la tranquilidad del caballo ganador, es lógico que muestre poco”, explicó, sugiriendo que su estrategia prioriza la cautela sobre la exposición de nuevas ideas.

El académico concluyó que, si bien Jara logró transmitir más de su programa, el debate dejó en evidencia cómo los distintos estilos de los candidatos reflejan tanto su posicionamiento en las encuestas como sus estrategias políticas.

Revisa la entrevista completa en el video a continuación.