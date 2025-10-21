Jara en CNN Deportes: “Queremos que Chile siga creciendo a nivel internacional como buen anfitrión en materia deportiva”

En el marco de un año electoral CNN Deportes ha conversado con los ocho candidatos presidenciales para abordar específicamente los focos que pondrán en materia deportiva dentro de sus eventuales gobiernos. En esta ocasión, la abanderada de la Unidad por Chile y Democracia Cristiana entrega más detalles sobre sus propuestas en deportes.

Hincha colocolina desde la cuna, la abanderada por el oficialismo, Jeannette Jara, menciona que de los ídolos del fútbol chileno su favorito sin duda es Carlos Caszely. Aunque destaca a Iván Zamorano como uno de los deportistas chilenos promotores del deporte nacional que, con su talento, abrió las puertas a nivel internacional para los chilenos y las futuras generaciones.

Si hablamos de tenis, las preferencias de la candidata a la presidencia son claras: “me gusta Massú, Gonzaléz también. Ríos no mucho”.

Aunque actualmente Jara no se desempeña en ningún deporte en particular señala que le gusta el ciclismo, practicó gimnasia rítmica de niña y le encanta el baile entretenido. Esto no le quita la sed de victoria: “Yo soy de la teoría de que no importa el resultado, lo importante es ganar”.

¿Qué propone su programa en materia de deportes?

De los ocho candidatos presidenciales que se encuentran en competencia, el programa de gobierno de la candidata por el oficialismo, Jeannette Jara, es el que contempla más medidas y de forma concreta.

“Nosotros creemos que el deporte cumple distintos roles y uno de ellos es el bienestar, y de eso se habla bien poco en Chile, como que el buen vivir no es algo que esté muy presente”, señaló Jara. “Por otro lado, cumple el rol de inclusión y uno lo ve, como los chilenos de distintos orígenes se reúnen a practicar un determinado deporte”.

Junto a esto, Jara pone énfasis en lograr que Chile sea uno de los países anfitriones del deporte internacional, apuntando a deportes olímpicos y de alto rendimiento. A su vez, otra de las medidas que expone dentro de su programa de Gobierno es que los deportistas tengan la oportunidad de compatibilizar el deporte con su carrera profesional, más canchas comunales con enfoque en sectores rurales, y una medida distinta a las propuestas de otros candidatos que contempla que los trabajadores tengan un espacio de pausa activa en el trabajo y realicen algún tipo de deporte.

“Cuando Chile organizó los Panamericanos, tuvimos la oportunidad de compartir con distintas personas de distintas ramas deportivas, además con gente del comité olímpico chileno”, menciona “Entonces conversando con algunos de ellos, en mi anterior rol como ministra del Trabajo, estuvimos pensando en hacer un plan de Buen Vivir en los espacios laborales… Se pueden generar pausas activas que contribuyen a la salud laboral y entregar un sello deportivo a los espacios laborales”.

¿Qué medidas tomará para tener estadios más seguros?

Señalando que no es una realidad ajena para ningún país en el mundo, especialmente en Latinoamérica, Jeannette Jara señala que no tiene problemas en implementar medidas que han funcionado para otros países de Europa.

Aunque no sean medidas populares para la política, Jara, con tecnología de punta, control biométrico, reconocimiento facial y videoanalítica planea controlar el acceso a los estadios.

“El Plan Estadio Seguro se cerró y tuvo los resultados que tuvo. Hubo muchos planes, directores, anuncios, pero la verdad es que en esto hay que hacer un plan con un poquito más de unidad, y ocupar experiencias de países que ya les ha dado resultados. A veces no hay que descubrir la rueda a cada rato”, explica.