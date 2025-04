Mulet descarta dar pie atrás con su candidatura presidencial, al igual que Mirosevic: “No me bajo, esto es un proyecto serio”

En entrevista con CNN Chile Radio, el candidato de la Federación Regionalista Verde Social aseguró que su postulación a La Moneda es firme y descartó cualquier posibilidad de dar un paso al costado, recalcando que se trata de una candidatura seria y con proyección.

El diputado Jaime Mulet de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y actual precandidato presidencial, reiteró su decisión de competir en las primarias del oficialismo.

En conversación en CNN Chile Radio, abordó tanto su postulación como las tensiones al interior del bloque, el rol de su partido y su visión crítica del centralismo en Chile.

Mulet confirmó que su partido está habilitado legalmente en las 16 regiones del país, lo que le permite inscribirse formalmente como candidato presidencial. “Si no, no me habría presentado. Mi candidatura no se baja, es una candidatura seria”, afirmó.

Consultado por la desintegración del mundo democratacristiano —del cual proviene—, el parlamentario apuntó a una crisis interna prolongada.

“La Democracia Cristiana ha tomado decisiones erráticas durante años. Nosotros nos fuimos en 2008, cuando propusimos reformas al modelo económico. Hoy, el partido está en una situación crítica, donde ni su presidente ni su vicepresidente logran coordinar una línea común”, expresó.

Sobre su identidad política, Mulet aclaró que mantiene elementos del humanismo cristiano en su ideología, pero que su proyecto actual tiene una base distinta.

“El regionalismo verde pone énfasis en el desarrollo desde el territorio. El centralismo ha ignorado a las regiones históricamente. Nosotros proponemos que las decisiones se tomen desde las comunidades, con respeto al medioambiente y a la diversidad territorial”.

En ese sentido, subrayó una de sus principales propuestas: la construcción de un millón de viviendas con estándares de sostenibilidad. “El déficit habitacional es gravísimo. Queremos combinar el impulso a la vivienda pública con incentivos a la privada, como un nuevo mecanismo tipo DFL2, pero con foco ecológico, techos solares incluidos”, explicó.

Frente a la baja adhesión que las encuestas le atribuyen —alrededor del 1 o 2%—, el diputado rechazó la idea de declinar su candidatura para plegarse a otras figuras más competitivas.

“Las primarias son para medirse. No voy a transar esta campaña por un cargo parlamentario. Este proyecto tiene una mirada superior de la política”, sostuvo, diferenciándose del gesto del diputado Vlado Mirosevic, quien recientemente retiró su candidatura para apoyar a Carolina Tohá.

