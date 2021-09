En una nueva edición de Aquí Se Debate Prime, el ex ministro de Salud Jaime Mañalich conversó sobre su candidatura al Senado por la Región Metropolitana. El Dr. Mañalich aseguró que más que una opción personal, fue un deber. “Me dijeron estamos en un momento crucial y creemos que tú puedes ganar una opción, y eso se transformó en un deber”, aseguró Mañalich. También, hizo una diferencia entre su candidatura como ex secretario de Estado, y una posible intención de la presidenta del Colegio Médico. “Diría que un ministerio como el que me tocó encabezar por la pandemia tuvo una exposición política enorme (…). A mí lo que me preocupa es usar una plataforma como lo es una institución gremial con fines políticos”, aclaró. Por último, Mañalich hizo un mea culpa de su gestión durante la pandemia. “Me equivoqué al haber concentrado toda la labor ejecutiva y mantener la presencia comunicacional, que fue sobre humana”, confesó.