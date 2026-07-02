Jaime Gajardo cuestiona la gestión del ministro de Justicia, Fernando Rabat: “Hemos retrocedido en materias de derechos humanos de forma muy significativa”

El exministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, se refirió, en CNN Prime, a la gestión de su sucesor en la cartera, Fernando Rabat.

Consultado por la periodista Mónica Rincón sobre su evaluación de Rabat al frente del Ministerio de Justicia, Gajardo señaló que personalmente le ha manifestado su preocupación por algunas materias.

“Creo que hemos retrocedido en materias de derechos humanos de forma muy significativa, y eso me parece que es un gran riesgo para nuestra democracia y para algo en lo que me parece que teníamos un consenso: que los crímenes de la dictadura tienen que reprocharse, tienen que condenarse y que no podemos, bajo ninguna circunstancia, volver a situaciones como las que ocurrieron en ese tiempo ni relativizar lo que pasó durante la dictadura”, señaló.

En esa línea, sostuvo que, a su juicio, no ha existido por parte del gobierno de José Antonio Kast una condena categórica a los delitos y crímenes cometidos tras el golpe de Estado.

“Lo otro es que no se ha visto una decisión, más allá de decir que se va a continuar, respecto de entregar todo lo que se requiere para el desarrollo del Plan Nacional de Búsqueda. Se han dado señales que son, a mi juicio, revictimizantes y muy complejas en ese sentido, como, por ejemplo, la posibilidad de indultar a criminales de lesa humanidad o retroceder en que el ex penal de Punta Peuco sea un penal común y volver a mantener un privilegio para aquellos criminales de lesa humanidad”, complementó.

#CNNPrime | Jaime Gajardo, exministro de Justicia y DD.HH., por salida de reos comunes de Punta Peuco: “Pareciera ser que la decisión no era técnica, era política”@tv_monica

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#CNNPrime | Jaime Gajardo, exministro de Justicia y DD.HH., por salida de reos comunes de Punta Peuco: “Es anómero mantener una cárcel que fue creada en un contexto distinto. Fue creada el 95, cuando Pinochet era Comandante del Ejército”@tv_monica

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Por otro lado, respecto de la iniciativa impulsada por el Partido Nacional Libertario (PNL) y el Partido Republicano para avanzar en una ley de indulto general a militares y carabineros condenados por delitos cometidos en el contexto del estallido social, el exministro de Justicia comentó: “Me parece que va en el sentido contrario a lo que queremos como sociedad, que es, precisamente, que las personas que cometen delitos cumplan con sus condenas”.

Asimismo, agregó que la iniciativa actualmente no cuenta con viabilidad política ni apoyo social.

#CNNPrime | Jaime Gajardo, exministro de Justicia y DD.HH., por indultos de Boric: “Los indultos fueron frutos del contexto”@tv_monica

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#CNNPrime | Jaime Gajardo, exministro de Justicia y DD.HH., por indultos de Boric: “La facultad de indulto es muy polémica”@tv_monica

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En cuanto a la propuesta del Ejecutivo de juzgar como adultos a jóvenes de 16 y 17 años en casos de delitos de especial gravedad, dijo: “Desde que tenemos vigente la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, el trato diferenciado a los jóvenes que cometen delitos nos ha permitido disminuir la cantidad de jóvenes que delinquen y reducir drásticamente la reincidencia. Si usted interviene antes de que estas personas sean adultas y logra evitar que el día de mañana vuelvan a cometer un delito como adultos, eso tiene impactos positivos. Hemos disminuido en casi 25 puntos la reincidencia de los jóvenes que cometen delitos. Las medidas que se están proponiendo van en el sentido contrario, es decir, terminar con esta diferenciación entre jóvenes y adultos al momento de aplicar la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Y eso nos va a llevar a una situación similar a la que teníamos hace dos décadas”.

Por tanto, añadió que sería un “retroceso” realizar estos cambios y que el foco debiese estar en fortalecer los programas de prevención y de reinserción social juvenil.

Finalmente, sobre el cruce entre el ministro Fernando Rabat y el alcalde Mario Desbordes por la propuesta de ampliar la cárcel de Santiago 1, instó que es necesario avanzar en esta medida.

“Es una ampliación, no es una nueva cárcel. Me parece que el alcalde está velando por los intereses de su comuna y el ministro por los intereses del país. Y, en ese sentido, yo creo que es necesaria la ampliación de Santiago 1”, precisó.

No obstante, expresó que comparte la visión de que no deberían existir recintos penitenciarios en el centro de una ciudad. Sin embargo, dada la situación actual, considera que la ampliación es el camino correcto y destacó que se trata de una política de continuidad respecto de lo que también proponía la administración saliente.

#CNNPrime | Jaime Gajardo, exministro de Justicia y DD.HH., por endurecer las penas a menores: “Seriedad no es. No es ver la evidencia”@tv_monica

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