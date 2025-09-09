El análisis de Van Rysselberghe: Matthei “logró ordenar su comando” y Kast “está comenzando a cometer errores”

La vicepresidenta de la UDI aseguró que la carrera presidencial "está totalmente abierta" y que será próximo al día de la elección que la mayoría de las personas definirán su preferencia, pues sostiene que habría un voto de izquierda que para evitar a Kast podría votar por Matthei.

Jacqueline van Rysselberghe se refirió a la carrera presidencial en curso, afirmando que sigue totalmente abierta y que la definición de cada votante ocurrirá más cerca del día de la elección, además de abordar aquellos hitos que ha tenido.

En conversación con CNN Prime, la vicepresidenta de la UDI comentó, por ejemplo, que en el caso de los “bots” que se organizaban para difundir información falsa sobre algunas candidaturas, le hubiera gustado que el candidato a quien estas eran afines, José Antonio Kast, hubiera sido más tajante en su condena a este tipo de prácticas.

“Me hubiera gustado que José Antonio Kast, a quien conozco, fuimos correlegionarios de partido, que hubiera sido mucho más tajante, que hubiera dicho ‘le hago un llamado a mis seguidores que no hagan esto'”, aseguró la exsenadora. “Su condena fue más bien tibia y creo que podría haber sido más clara”.

En cuanto a cómo actuó su propia candidata, Evelyn Matthei, en el contexto de la polémica por los “bots”, Van Rysselberghe afirmó que cometió errores al extender esta disputa por tanto tiempo. “Se enrareció el ambiente y eso creo que terminó perjudicándola”, agregó.

Respecto a los motivos de la baja de la exalcaldesa de Providencia en diversas encuestas de opinión, donde pasó del primer lugar al tercero o cuarto, la exparlamentaria indicó que fueron varios los factores, entre los que está la polarización de la carrera al ser elegida Jeannette Jara como la carta oficialista y que Kast también se mantuvo sin mayores errores durante la primera mitad del año.

En ese sentido, añade que el debate servirá para mayores definiciones y que también será el factor del propio Kast el que permitiría conseguir mayores respaldos a Matthei. En este escenario, dice Van Rysselberghe, lo que ha pasado con su propuesta “chao préstamo” es el mejor ejemplo de que “está empezando a cometer errores”.

“Por otro lado, tenemos a Evelyn, que ha vuelto a encontrar su ruta. Logró ordenar su comando, está con un buen discurso que es lo que la mayoría de la gente quiere escuchar, apelando a temas ciudadanos”, dijo.

En este ámbito, la vicepresidenta de la UDI fue un paso más allá: “conozco mucha gente de izquierda que no está dispuesta a que José Antonio Kast sea presidente. Y ante una Jeannette Jara que se desploma, puede haber un voto oculto a Evelyn Matthei que todavía no está definido”.