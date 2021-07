Giorgio Jackson, vocero del comando del precandidato presidencial Gabriel Boric (CS) respondió a la crítica realizada por el comando de Jadue (PC), a raíz de la once que compartió el diputado con la aspirante a La Moneda del PS, Paula Narváez. “Me llama la atención la frase de Jadue de que ‘ya sabemos dónde están buscando los votos’, con la que desprecian ese pasado que también los hizo estar en gobierno con ellos”, sentenció, agregando que “sin duda que todo ese mundo que pertenece a una tradición socialista y que quiere cambios es gente con la que nosotros queremos gobernar”. “La candidatura de Gabriel es convocante y ahí tienes un ejemplo nítido”, añadió, dejando en claro que se trató de un encuentro espontáneo. “Que hayan inventado en redes sociales y una parte de la base del PC que esto estaba arreglado me llamó mucho la atención, porque Gabriel es bastante genuino con esas cosas y no va a estar prestándose para un guion de la cuestión”, sentenció. Por su parte, la vocera del comando de Jadue señaló que “son libres Gabriel y Paula de juntarse y dar las señales políticas que definan dar. Se entiende que hay una señal política y está bien que lo hagan”.