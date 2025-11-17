#LODIJERONENCNN tolerancia cero

“Izquierda chica, infierno grande”: El análisis de Joignant tras agridulce victoria de Jara en las presidenciales

Por Alfredo Joignant

17.11.2025 / 23:35

El panelista de Tolerancia Cero advirtió que los resultados de la elección presidencial reflejan un fuerte castigo ciudadano al oficialismo, con la peor votación presidencial desde 1990 y una caída significativa en la elección de diputados.

El pueblo habló, duro y fuerte con quienes nos gobiernan. El resultado presidencial alcanzado por Jeannette Jara es el peor resultado obtenido por un candidato presidencial desde 1990.

Sin embargo, esto no sería nada si el resultado no fuese igualmente malo en la elección de diputados: si el actual oficialismo alcanzó el 43,20% de los votos en 2021 en tres listas, su potencia electoral declinó al 37,53% de los sufragios en 2025, con una esperable merma en diputados.

Qué duda cabe: las izquierdas chilenas se están achicando, lo que se va a traducir en la extinción por razones legales de algunos de sus partidos.

Pase lo que pase en la segunda vuelta (cuyo pronóstico es de todo menos reservado), las izquierdas tendrán que enfrentar seriamente la pregunta por lo que fue el gobierno de Gabriel Boric: en mi opinión, un gobierno mediocre, decepcionante, y con un comportamiento presidencial en la campaña de primera vuelta que naturalmente terminó produciendo ofuscamiento y distanciamiento de la candidata Jeannette Jara.

Pero más profundamente, las izquierdas deberán interrogarse sobre su propio futuro. ¿Cómo no ver que este resultado no es coyuntural, sino que es el resultado de un trozo de 6 años de historia, la que se inició con el estallido social y que está pronto a concluir con el gobierno de Gabriel Boric?

¿Qué factores locales pudieron incidir en la irrupción no de uno, sino de dos candidatos de derecha radical con sus respectivos partidos? El momento de la autocrítica es inevitable, por muy doloroso que este sea.

Para las izquierdas, esto está terminando muy mal.

