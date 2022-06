En conversación con CNN Chile, el senador Iván Moreira (UDI) aseguró que “no tengo ninguna expectativa con este gobierno”. Según el parlamentario, “hemos visto un desgobierno, falta de liderazgo, no se colocan de acuerdo entre los propios miembros de coalición, no dan certezas (…) yo no espero nada, no sé si va a terminar el gobierno”.