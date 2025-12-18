Iván Flores, senador de la DC: “El Tribunal Supremo es una vergüenza”

El senador de la DC, Iván Flores, manifestó en CNN Chile que “el Tribunal Supremo del partido es una vergüenza, no solo por su ilegitimidad, sino también por las decisiones que ha tomado”.

El senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, planteó en Hoy Es Noticia de CNN Chile sus cuestionamientos al Tribunal Supremo de la colectividad.

“El Tribunal Supremo del partido es una vergüenza, no solamente por su ilegitimidad y los cuestionamientos a su vigencia, sino también por algunas decisiones que ha tomado. No es la primera vez que ocurre algo así con Eduardo Frei; ya ha pasado antes”, manifestó.

En esa línea, subrayó que este organismo debe cortar este “comportamiento de raíz”, porque, de lo contrario, “nos estamos mostrando mal”.

En cuanto a la respuesta del expresidente Eduardo Frei a la resolución del Tribunal Supremo de suspender de manera temporal sus derechos de militancia, sostuvo que “la respuesta de Frei no es solo contundente y aclaratoria, sino que le pega en la mitad de la ceja, porque el partido hace rato debía haber resuelto un problema que ocurrió con la expulsión de Fuad Chahín y con otras acciones que han tenido. ¿Por qué siguen actuando si ya están vencidos todos sus plazos y no tienen la legitimidad para hacerlo?”

Mira aquí la entrevista completa

Noticia en desarrollo…