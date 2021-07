“Efectivamente que el tiempo se está acabando”, sentenció la senadora del Partido Socialista, Isabel Allende, respecto a la falta de un acuerdo concreto por parte de Unidad Constituyente, para enfrentar las elecciones presidenciales, a las cuales podrían llegar sin candidato si el bloque no toma una pronta decisión. En ese marco, la parlamentaria socialista reafirmó lo que otros miembros de su sector han señalado sobre las dificultades de zanjar una determinación en el corto plazo: “organizar una consulta, aun si fuera electrónica, toma por lo menos 3 semanas”. La ex presidenta del PS también reconoció los costos políticos de no participar en primarias legales, lamentando el hecho de que su sector haya tenido que lidiar con una candidatura “prácticamente invisibilizada”, en alusión a la campaña de Paula Narváez. Frente a esto, Allende enfatizó en que “nosotros creemos, más allá de lo que ocurrió ayer, que es muy importante y por supuesto las sorpresas que se dieron, que hay un espacio para esta izquierda democrática, hay un espacio para esta izquierda socialista, los PPD y todos los que estamos juntos”. En tanto, la senadora se refirió a la victoria de Gabriel Boric, señalando que tiene una buena opinión del candidato de Apruebo Dignidad, pero que “si de quiere ser realmente presidente de Chile, por supuesto que va a necesitar votos de centro izquierda. Nunca va a salir con los votos exclusivamente del Partido Comunista y del Frente Amplio, eso está clarísimo”.