Isabel Allende y el problema de transar libertades por seguridad: “No necesitamos una dictadura para eso”

"Hay mucha gente que está pensando que es mejor tener un gobierno autoritario con tal de tener seguridad", comentó la escritora en Influyentes, donde abordó desde cómo ve el presente en Estados Unidos hasta cómo fue vivir la pandemia con su actual marido.

La escritora Isabel Allende, Premio Nacional de Literatura y la autora de hablahispana más leída en el mundo, publicó recientemente su más reciente obra de la saga Del Valle, “Mi nombre es Emilia del Valle”.

Sobre esto y más conversó con Paula Escobar en un nuevo Influyentes.

Desde el turbulento presente político en Estados Unidos bajo un segundo mandato de Donald Trump, hasta cómo vivió la pandemia con quien hoy es su marido, algo que ella describe como haber vivido 10 años.

Y quizás un lugar en el sur del país, como lo fue para Emilia, sea un paso próximo. De momento, no es el caso, dice la escritora.

“No necesitamos dictadura” para mayor seguridad

Tal y como lo describe cada vez que vuelve a territorio nacional, ve muy bien a Chile, “incluso en los momentos donde no ha estado tan bien”.

“Se ve bien porque es un país estable, democrático, que puede elegir alguien de extrema derecha o extrema izquierda pero es un país de centro. Un país que ya aprendió la lección del autoritarismo. En Estados Unidos no tienen idea con lo que se están coqueteando”, afirmó.

Sin embargo, ve con atención cómo parte de la población está dispuesta a transar libertades a cambio de seguridad.

“Hay mucha gente que está pensando que es mejor tener un gobierno autoritario con tal de tener seguridad. Cambiar la seguridad por libertad, que yo creo que es una mala elección en el sentido que se pueden tener las dos cosas”, comentó Allende.

Y continuó: “se puede arreglar entre todos el tema de la seguridad que es grave, sin tener que perder la libertad. No necesitamos una dictadura para eso”.