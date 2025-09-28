Allende y los riesgos de derivas autoritarias: “Lo primero que atacan son los derechos de la mujer”

La reconocida escritora habló en Influyentes sobre su nuevo libro "Mi nombre es Emilia del Valle", donde retrata el viaje de una joven periodista.

En su paso por Chile la escritora Isabel Allende, Premio Nacional de Literatura y la autora de habla hispana más leída en el mundo, se encuentra presentando su más reciente trabajo Mi nombre es Emilia del Valle.

En ese contexto habló con Paula Escobar en un especial de Influyentes, donde además de referirse a su nueva obra, abordó la contingencia mundial sobre todo al vivir en Estados Unidos bajo la segunda administración de Donald Trump.

En esa línea, consultada sobre el temor de retrocesos en cuanto a derechos de la mujer y de equidad de género afirmó que “no es nuevo esto”, pues el

“Creo que el movimiento de liberación femenina es una revolución imparable que, por supuesto, se hace a tientas, instintivamente, sin un mapa. Pero lo que se ha logrado es mucho. Y se seguirá logrando”, dijo la escritora.

A ello agregó que es clave que las mujeres jóvenes estén conectadas porque “una mujer sola es muy vulnerable, pero unidas son muy poderosas”.

“Creo que hay también un problema con los hombres jóvenes, que hay que ganárselos, y eso creo que es el próximo paso que tenemos que dar. Y también estar muy vigilantes porque cualquier mala circunstancia, como un presidente que nos toca en Estados Unidos, el talibán o un movimiento religioso o cualquier cosa, lo primero que atacan son los derechos de la mujer”.

Recordando el trabajo con su fundación que lleva su nombre, donde buscan garantizar el ejercicio de los derechos reproductivos de las mujeres y jóvenes, Allende lamentó que con los nuevos cambios de la administración de Trump han tenido que buscar otros espacios donde puedan cooperar.

“Nos quitan los derechos apenas hay un buen pretexto. Y a veces ni siquiera es bueno el pretexto”, asegura.

“Trump aprovecha el miedo”

En alguna medida todos los grandes temas que en su vida ha buscado abordar y cooperar están siendo amenazados por la administración de Trump.

“El problema mayor”, dice Allende, “es que él es el comandante en jefe de las fuerzas armadas. Y en el momento en que utiliza a los militares, que ya está haciendo, estamos fritos”.

En el actuar de Trump, agregó, está el uso del miedo: “separando a la gente, estos son los enemigos, los otros, los que hay que atacar”, comentó, mencionando la diferencia entre los discursos de la esposa de Charlie Kirk y Donald Trump en el acto de ceremonia por la muerte del activista conservador.

Clave en el dicurso trumpista es la oposición férrea a la inmigración irregular, al punto que bajo ese pretexto ejecuta redadas con detenciones poco claras en sus procedimientos.

Sin embargo, Trump recibió apoyo de latinos. Según dice la escritora, principalmente hombres. “Es muy duro para esta gente que votó por Trump ver cómo están ahora siendo discriminados y muchas veces detenidos, separan familias, una cosa muy dura”.