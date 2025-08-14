Investigación por fraude al Fisco: Diputado Calisto espera que la justicia resuelva el caso, pese a apelación al desafuero

El parlamentario insistió en su intención de dejar que la justicia resuelva el caso. Esto pese a que su defensa apeló al desafuero dictado por la Corte de Apelaciones de Coyhaique el pasado 4 de agosto.

En medio del reordenamiento de fuerzas dentro de la oposición de cara a las elecciones parlamentarias de 2025, el diputado Miguel Ángel Calisto (Demócratas) criticó duramente a la Unión Demócrata Independiente (UDI) por lo que considera una maniobra para excluirlo de la lista de Chile Vamos en la Región de Aysén.

En conversación con Hoy Es Noticia, el parlamentario acusó “veto político” por parte del gremialismo y aseguró que su candidatura seguirá adelante, incluso como independiente si es necesario.

“Si no voy por Demócratas, seré candidato independiente. Hoy recibo un veto de la elite política. Seguramente no seré lo suficientemente rubio para la UDI“, ironizó.

Calisto sostuvo que su posible inclusión en la lista de Chile Vamos ha generado tensión en el bloque, especialmente en Aysén, donde, según dijo, su participación podría afectar las opciones de la UDI.

“De integrar la lista de Chile Vamos, pongo en riesgo la reelección de Sandoval o un eventual candidato que pueda presentar la UDI. En Aysén siempre me han intentado sacar por secretaría. Entiendo la preocupación de la UDI”, afirmó.

El parlamentario también apuntó a lo que calificó como un intento de control total por parte del conglomerado dentro de la coalición opositora.

“Existe un egoísmo evidente de la UDI por querer totalizar el control al interior de la negociación de Chile Vamos, afectando las candidaturas de Demócratas y Evópoli”, denunció.

Investigación en curso y defensa ante denuncias anónimas

Consultado por la denuncia en su contra —ligada al presunto mal uso de asesorías parlamentarias— Calisto defendió su inocencia y cuestionó la naturaleza del proceso.

“Estamos hablando de una denuncia anónima que se presenta respecto de una funcionaria asesora externa a honorario. Una persona que tiene un contrato a honorario, tiene un contrato amplio. No tiene obligación de cumplir horarios”, explicó.

El diputado aseguró que no ha cometido ninguna irregularidad y que se defenderá judicialmente: “Yo no soy responsable, no soy culpable, lo vamos a demostrar en los tribunales”.

En ese contexto, valoró el respaldo de su partido, Demócratas, por respetar el principio de presunción de inocencia.

“Quiero agradecer el apoyo de Demócratas, porque apunta a la presunción de inocencia. Las personas tienen derecho a defenderse frente a acusaciones vía anónimas, con fines políticos. Todo chileno tiene derecho a defenderse”, agregó.

Calisto lamentó que, en medio de una negociación política clave, su nombre sea objeto de controversia, aunque recalcó que su foco estará en defender su trayectoria y su proyecto político durante la apelación ante la Corte Suprema.

Desafuero: La contradicción entre los dichos de Calisto y las acciones de su defensa

Cabe recordar que el pasado 4 de agosto la Corte de Apelaciones de Coyhaique resolvió desaforar al diputado independiente a raíz del caso.

La decisión judicial se enmarca tras una querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Y aunque el parlamentario manifestó, durante la entrevista con CNN Chile, su intención de que no tener fuero debido a que representaría una trabaja para que las “instituciones funcionen” en la resolución del caso, su defensa había anunciado – el mismo 4 de agosto- que apelaría a la resolución del tribunal de alzada, lo que podría interpretarse como una postura contraria a sus dichos.

“Yo podría renunciar al fuero porque es un trámite que termina perjudicando a los parlamentarios, pero es distinta la situación judicial, porque mi defensa sugiere que hay antecedentes que demuestran que la investigación no incorporó todos los antecedentes“, explicó.

No obstante, insistió en su intención de dejar que la justicia resuelva el caso.

Finalmente, puntualizó diciendo: “Uno siempre lamenta ser foco de atención en el marco de una negociación parlamentaria”.