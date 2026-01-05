Insulza por caída de Maduro: “Todo el mundo se dio cuenta de que esto no tiene nada que ver con problemas de democracia o DD. HH.”

En conversación con CNN Chile Radio, el senador y excanciller también sostuvo que "esto dejó de ser una especie de operación para restaurar, entre comillas, la democracia en Venezuela".

El senador del PS y excanciller, José Miguel Insulza, se refirió a la intervención de Estados Unidos en Venezuela, afirmando que “el petróleo pasó a ocupar un papel fundamental” y que “aquí las palabras democracia o derechos humanos no existen“.

Este lunes, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, comparecerá ante un tribunal de la ciudad de Nueva York tras su captura por parte del ejército estadounidense en un ataque que mató al menos a 32 cubanos. El mandatario enfrenta cargos por drogas y armas.

En CNN Chile Radio, Insulza sostuvo que “esto dejó de ser una especie de operación para restaurar, entre comillas, la democracia en Venezuela y pasó a ser simplemente una extracción de Maduro para ser reemplazado por un gobierno que no se sabe cuál será”.

El otrora ministro de Relaciones Exteriores afirmó que “los intereses en realidad de Estados Unidos no parecen estar en que eso ocurra (la restauración de la democracia) ni en los temas de la democracia. Fundamentalmente, el petróleo pasó a ocupar un papel bastante central”.

#CNNChileRadio | José Miguel Insulza, senador PS y excanciller, reflexiona sobre la caída de Nicolás Maduro: “Desde que habló Trump se dio cuenta de que esto nada tiene que ver con derechos humanos”. 📡 Sigue la señal aquí: https://t.co/AIuGjCAn9y pic.twitter.com/NhlnHE9DM6 — CNN Chile (@CNNChile) January 5, 2026

“María Corina Machado y el presidente Edmundo González, que fue elegido en junio del 2024, pasaron a segundo plano; no van a ocupar, como se pensó, el gobierno de Venezuela (…). Es muy extraño, porque el propio gobierno de Estados Unidos, no solo el anterior, sino que este también, había reconocido la elección de González”.

Sobre las razones de ello, teorizó: “Tal vez tenga que ver, por ejemplo, con experiencias como la invasión de Irán, en que se destruyó enteramente el sistema político que existía y eso motivó un conflicto bastante más largo. Entonces, de pronto, (…) esto significa que es mejor dejar el gobierno que está para evitarse que haya un período de desgobierno“.

“Hoy día se reúne en la Asamblea Nacional (de Venezuela), ha hecho algunas declaraciones la presidenta Delcy Rodríguez, Estados Unidos parece satisfecho y tranquilo con esto, ya no hay fuerza militar norteamericana en Venezuela, aunque está la amenaza de que si no se portan bien, les va a pasar lo mismo que a Maduro”, complementó el parlamentario.

“Estados Unidos parece dispuesto a dejar el gobierno que hay; aquí el único que salió es Maduro (…). Aquí la palabra democracia, la palabra derechos humanos, ese tipo de cosas no existen, existe solamente el juicio; esto es una operación policial, y como operación policial no requiere, por así decirlo, autorización del Congreso”, agregó.

Finalmente, el excanciller dijo no creer que esto se repita en otros países de la región. “Hay que tener atención al tema, pero no una preocupación de que esto se extienda a otros países de América Latina (…). No creo que esto se repita, no debería repetirse en ningún país“.

