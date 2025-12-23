Insulza califica de “torpeza” las críticas de Alessandri a Bachelet y afirma que “hablar mal de una expresidenta es de mal gusto”

El excanciller José Miguel Insulza ahondó en las declaraciones del diputado Jorge Alessandri sobre la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas.

El exsecretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, se refirió en Hoy Es Noticia de CNN Chile a los cuestionamientos planteados por el diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Jorge Alessandri, respecto del respaldo del presidente electo José Antonio Kast a la candidatura de la exalta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, a la Secretaría General de las Naciones Unidas.

“Maltratar y andar hablando mal de alguien que ha sido presidenta de Chile ya es de mal gusto. Lo que ha hecho Alessandri es una torpeza”, planteó.

En esa línea, agregó: “¿Quién es él para decir que una exmandataria no está calificada para algo?”.

Finalmente, comentó que espera que, una vez que comience el mandato de Kast a partir del 11 de marzo de 2026, tome la decisión adecuada, ya que, desde su perspectiva, “sería la única oportunidad que tendría Chile de tener una secretaria general de las Naciones Unidas”.

¿Qué dijo Jorge Alessandri?

El parlamentario gremialista comentó en una entrevista en Radio Infinita que no es partidario de que Kast respalde a Bachelet. Sin embargo, señaló que, en caso de que apoye su candidatura, “la UDI se va a cuadrar porque somos un partido ordenado”.

“No es la persona que yo mandaría a este papel, porque le hizo un daño tremendo a Chile con sus reformas, quizá bien intencionadas, pero tremendamente dañinas”, añadió.