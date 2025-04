Insulza anticipa que llegar con varios candidatos del Socialismo Democrático a primarias “augura una derrota”

José Miguel Insulza, histórico militante del PS, manifestó su preocupación ante una posible derrota en las elecciones presidenciales debido a la variedad de candidatos en el oficialismo. En ese contexto, hizo un llamado a un “gesto de grandeza y racionalidad” para enfrentar a sus contendores en la carrera presidencial.

A pesar de que, previo a la proclamación de Paulina Vodanovic como abanderada del PS, estaba apoyando a la precandidata del Partido por la Democracia (PPD), Carolina Tohá, actualmente seguirá la instrucción de su militancia. Sin embargo, planteó que “las cosas pueden cambiar en muchas direcciones”, por tanto, espera que el socialismo democrático llegue a un acuerdo.

“Pretender que el socialismo democrático llegue a la elección con varios candidatos no es lo más favorable; por el contrario, nos augura una derrota”, subrayó.

Consultado por la periodista Mónica Rincón sobre si cree que todavía hay espacio para que se confluya en una sola candidatura, Insulza respondió: “Estamos a días de la inscripción de las candidaturas de las primarias, pero si uno compara con lo que ha ocurrido en el pasado: ha habido cambios antes y después de la inscripción de las primarias. Porque la verdad es que, hasta hace unos tres días atrás, Chile Vamos tenía la posibilidad, iba claramente hacia una primaria con varios candidatos; hoy día decidieron que no, desaparecieron tres candidatos, si no me equivoco”.

“Este es un momento de bastante movimiento, como siempre lo es en el periodo anterior a la inscripción de candidaturas, en que se dicen muchas cosas, se hacen muchas coaliciones, se separan las coaliciones… Y no olvide usted que hace cuatro años, Gabriel Boric tenía un 2% en las encuestas”, complementó.

Por tanto, enfatizó que la esperanza es lo último que se pierde en este contexto, aunque sea difícil revertir el escenario. Al preguntarle si directamente le pediría a Vodanovic que depusiera su candidatura, respondió: “No quiero aparecer como alguien que pide algo, la gente es lo suficientemente madura como para tomar sus propias decisiones (…) Mi principio general es que no le pido a nadie que se retire nunca, ellos decidirán por su cuenta”.

—¿Usted esperaría, senador, que Tohá o Vodanovic, en un gesto unitario, depusiera una de las dos su candidatura y llegaran con una sola a las primarias?

—Yo esperaría que se llegara a un acuerdo, incluso de otros candidatos del socialismo democrático también, porque el socialismo democrático no es solamente PS y PPD, aunque son, reconozco, la columna vertebral. Pero esperaría que todos ellos, en realidad, que los partidos se reunieran y, en un gesto de racionalidad y de grandeza entre ellos, pudieran acordar un solo candidato presidencial.