Incidentes en Avellaneda: Director de Azul Azul denuncia que seguidores de Independiente “intentaron matar” a hinchas de la U

En conversación con CNN Chile, José Ramón Correa, director de Azul Azul y abogado de la concesionaria, detalló los graves incidentes ocurridos en Avellaneda, calificando la agresión contra hinchas de Universidad de Chile como un intento de homicidio y anunciando medidas para sancionar a quienes actuaron con violencia.

La violencia en Avellaneda volvió a marcar la agenda del fútbol chileno tras los graves incidentes que afectaron a hinchas de Universidad de Chile durante el partido contra Independiente en Buenos Aires. El hecho ha generado preocupación por la seguridad de los aficionados y cuestionamientos sobre la responsabilidad de los clubes involucrados.

En entrevista con CNN Chile Deportes, José Ramón Correa, director de Azul Azul y abogado de la concesionaria, afirmó que los ataques sufridos por los hinchas chilenos fueron orquestados y calificó los hechos como un intento de homicidio.

“Todavía hay dos personas internadas y la violencia ejercida contra nuestros fanáticos fue inaceptable. Independiente no puede sostener que la responsabilidad sea de nuestra parcialidad. Trataron de matarlos”, señaló.

Correa criticó además las declaraciones de Néstor Grindetti, presidente de Independiente, acusándolo de minimizar los hechos y de no preocuparse por la salud de los afectados. “No recibimos ningún contacto de él ni de su equipo. Sus declaraciones son delirantes y dañan al fútbol”, agregó.

El director de Azul Azul detalló que la entidad viajó a Argentina para acompañar a las familias de los heridos, presentar denuncias ante los tribunales y coordinar la atención médica de los afectados. Según Correa, uno de los hinchas ya recibió alta médica, mientras que el otro continúa en recuperación.

Sobre las medidas que se adoptarán para evitar nuevos incidentes, Correa afirmó que Azul Azul aplicará el derecho de admisión a quienes hayan participado en actos violentos, replicando acciones similares a las que Independiente tomó contra sus propios hinchas.

“Si identificamos a una persona que estaba en el estadio de Independiente, que actuó con violencia, no por defenderse, no por defender la vida de su gente, sino por causar destrozos y de nosotros depende, vamos a aplicar el 102 para que no entre nunca más al estadio. Que no lleva ninguna duda: acá no hay doble estándar“.

Revisa la entrevista completa a continuación: