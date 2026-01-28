Incendios en Ñuble y Biobío: Subsecretario Ramos afirma que “están todas las alternativas puestas” para el regreso a clases en marzo

El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, ahondó en CNN Chile en el despliegue del Gobierno en las zonas afectadas por los incendios forestales.

El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, entregó detalles sobre los trabajos que se han desarrollado en las regiones afectadas por los incendios forestales.

En ese contexto, señaló que el foco del Gobierno está puesto en apoyar a las familias de las regiones del Ñuble y Biobío, “sin descuidar nuestro sistema de respuesta ante la emergencia y manteniéndonos en terreno”.

Asimismo, detalló que cerca de 3 mil personas han recibido el bono de recuperación y que se ha aplicado un estimado de 4 mil Fichas Básicas de Emergencia (FIBE).

Actualmente, el subsecretario Ramos enfatizó que el país se encuentra en una fase “preliminar de recuperación”.

“La ciudad quedó devastada. Tenemos que reponer desde la luminaria pública hasta el agua potable”, recalcó, y anunció que se encuentran trabajando en un convenio para reponer el suministro eléctrico.

Consultado por la proyección del inicio del año escolar, anticipó que el Presidente Gabriel Boric instruyó al ministro de Educación, Nicolás Cataldo, avanzar en esta materia. En ese marco, se está trabajando en la redistribución de estudiantes en establecimientos educacionales y en la reposición de la matrícula de jardines infantiles.

“Hoy, al menos por lo que hemos conocido sobre la conversación entre el ministro Cataldo y el gobernador de la Región del Biobío, Sergio Giacaman, vemos que están todas las alternativas puestas para que nadie quede sin clases a partir de marzo”, remarcó.

Finalmente, agregó que el Comité de Ayuda Temprana también ha impulsado beneficios para estudiantes de enseñanza básica, media y universitaria.