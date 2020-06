Este miércoles, el Congreso despachó el proyecto de ley que aumenta las penas para quienes infrinjan medidas sanitarias, como la cuarentena. Sin embargo, diputados del Partido Socialista anunciaron que recurrirán al Tribunal Constitucional (TC), tal como confirmó el diputado Marcos Ilabaca, quien detalló que pretenden presentar el requerimiento a “más tardar en la mañana” del jueves.

“Es necesario generar una normativa que sancione a infractores de ciertas figuras que ponen en riesgo la salud de las personas, pero para ser una legislación penal requieres ser riguroso y lamentablemente la normativa que sale de la Cámara de Diputados no lo es“, sostuvo en entrevista con CNN Chile.

En la misma línea, el legislador argumentó que el documento “tiene una serie de problemas de orden técnico legislativo“. Incluso manifestó que “busca sancionar a la gente más humilde y lo que necesitamos desarrollar es una normativa que permita desarrollar una cuarentena efectiva“.

Lo anterior, porque Ilabaca apuntó que “las herramientas que entrega el Estado no están llegando efectivamente a la población”.

En tanto, la crítica que argumentan para llevar el proyecto al TC es que “la figura penal va a estar descrita en una norma de carácter infralegal, que va ser la orden a administrativa de la autoridad sanitaria. Cómo le vas a entregar certeza jurídica a la población respecto a la conducta que se va sancionar si, además, las instrucciones que ha entregado el Minsal son erráticas y contradictorias”, añadió.

En concreto, expresó que “las normas del procedimiento justo obliga a que la figura dentro de la cual vas a ser sancionado esté estrictamente descrita en la normativa“, algo que no se cumpliría.

Por otra parte, aseguró que “el problema social de la emergencia que vive la población no debe necesariamente ser traducido con el establecimiento de sanciones penales”, ya que “el instrumento penal no es la herramienta para enfrentar” la crisis sanitaria. “Uno no puede estar con la política del garrote siempre“, concluyó.

Legitimidad del TC

Por otra parte, fue consultado por las críticas que ha expresado parte de la oposición cuando el oficialismo recurre al TC tras la aprobación de algún proyecto de ley. Ante esto, Ilabaca señaló que “es la única herramienta legal que poseemos para llevar adelante un cuestionamiento que me parece legítimo“.

Lo anterior, pese a que aseguró que “tengo graves cuestionamientos al TC“, específicamente por “el campo de atribuciones de este TC y su conformación, en este caso en particular es ilegítimo, y es el cuestionamiento que hemos hecho”.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional “en sí mismo no es un órgano ilegítimo, sino que la forma de su funcionamiento“.