Ignacio Saavedra y su presente en el PFC Sochi: “La liga rusa es exigente”

El mediocampista chileno del PFC Sochi conversó con CNN Deportes sobre su adaptación en Rusia, el nivel del fútbol local y su mirada sobre una eventual nominación a la selección nacional.

Ignacio Saavedra vive un positivo presente en Rusia.

El mediocampista nacional, que actualmente milita en el PFC Sochi de la Premier League rusa, conversó con CNN Deportes sobre su experiencia en Europa del Este, destacando tanto su adaptación a la vida en el país como su rendimiento deportivo.

“La gente me ha sorprendido muy bien. Uno tiene ciertos estigmas sobre los rusos, pero la verdad es que son muy amables y preocupados por los extranjeros”, señaló Saavedra, quien ya está aprendiendo el idioma.

“Terminé el nivel A1 de ruso, así que ya me puedo comunicar, salir a comer sin problema o hacer trámites. Es un país que me encanta, a mí y a mi mujer nos fascina. Estoy muy feliz allá”.

Consultado sobre las características del fútbol ruso, el exvolante de Universidad Católica aseguró que se ha encontrado con un juego exigente.

“En Segunda División era muy físico, los equipos se metían atrás, costaba mucho. Pero en Primera hay un mix: físico, sí, pero también técnico. Es una liga con dinero, contratan jugadores de muy buen nivel, muchos seleccionados en sus países, incluidos varios sudamericanos”, detalló. “Además, los estadios son maravillosos para jugar. Eso también es un plus importante”, añadió.

Sobre una posible vuelta a la Roja, Saavedra se mostró cauto.

“Siempre uno tiene la ilusión de ir a la selección, pero estoy tranquilo. Si tengo un buen presente en Rusia, las cosas pueden llegar solas. No me estoy postulando ni nada, pero si llega una oportunidad, feliz. Si no, seguiré apoyando como hincha y como chileno”, cerró.

El volante nacional busca consolidarse en la liga rusa y no pierde de vista el sueño de volver a vestir la camiseta de la selección chilena. Por ahora, su enfoque está puesto en seguir creciendo en su club y aprovechar la experiencia europea.