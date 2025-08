Ignacio “La Jaula” Bahamondes: “No quiero ser solo el chileno que pasó por la UFC, quiero ser uno de los mejores del mundo”

En conversación con CNN Deportes, el peleador chileno destacó su impacto en el crecimiento de las MMA en Chile, reafirmó su meta de llegar al top 5 de la UFC y aseguró que su sueño es ser campeón y dejar una huella como uno de los mejores peleadores del mundo.

Con 16 victorias en su historial profesional —11 de ellas por nocaut—, Ignacio “La Jaula” Bahamondes se ha consolidado como uno de los grandes referentes del deporte chileno a nivel internacional. En conversación con CNN Deportes, el luchador de la UFC reflexionó sobre su carrera, su impacto en el crecimiento de las artes marciales mixtas (MMA) en Chile y los desafíos que tiene por delante.

Bahamondes aseguró que ha notado el crecimiento del deporte en el país y se mostró orgulloso de ser una figura que inspira al público nacional.

“Me he dado cuenta, lo he visto al pasar de los años cómo ha crecido el deporte aquí en Chile. Yo siempre lo he dicho, el hincha chileno es muy de ponerse la camiseta. Había mucha gente que le gustaba el UFC, pero no se ponía la camiseta porque necesitaban a alguien, a un representante. Yo creo que conmigo se sienten muy reflejados”, sostuvo.

Sobre su presente deportivo, el chileno destacó que ha sido una temporada intensa, marcada por aprendizajes y madurez tanto personal como profesional: “Ha sido un año muy bonito para mí, lleno de experiencias que me han hecho ser mejor persona, mejor peleador, acercarme más a mi GOT, que es ser campeón”.

Para Ignacio el objetivo está claro: instalarse entre los mejores

“Voy a llegar al top 10, estoy tranquilo. Sé que mi última pelea no fue una victoria, pero fue una buena presentación. No defraudé a nadie, creo que el único que defraudé fue a mí mismo”, expresó. Su mirada ya apunta a los primeros lugares del ranking: “La siguiente meta es llegar al top 5. Ya estando ahí, se trata de ganarle a los mejores”.

Más allá del cinturón, su ambición es dejar una huella en la historia del deporte: “Mi sueño siempre ha estado puesto en el oro, en el cinturón del UFC. Pero no solo quiero llegar y ser campeón, quiero reinar en mi categoría por mucho tiempo y luego subir a la siguiente”, destaca y añade, “no solo quiero que se acuerden como el chileno que pasó por el UFC, sino como el mejor chileno en hacerlo y uno de los mejores peleadores del mundo”.

Bahamondes también destacó la importancia de su imagen como deportista profesional, respaldado por marcas como Adidas, su sponsor oficial. “El deportista chileno es de alto rendimiento. Yo no solo soy un peleador, me presento como un atleta profesional. Soy educado, sé cómo hablar, cómo vestirme y actuar. Quiero ser el mejor ejemplo para las nuevas generaciones”, dijo, apuntando a su rol como figura pública.

“Tenemos las miras puestas en eso, en ser los mejores del mundo, los mejores en Chile, y demostrar que estamos para grandes cosas”, concluyó.

Revisa la entrevista completa aquí: