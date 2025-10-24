“La IA hace mejor la mayoría de las cosas que la educación de este paradigma industrial hace”: Eugenio Severin y su nuevo libro

En su nuevo libro, el especialista propone currículums más simples y una enseñanza más humana e integral, centrada en el desarrollo de habilidades que las máquinas no pueden reemplazar.

El especialista en políticas educativas y director de Tu Clase, Tu País, Eugenio Severin, advirtió que el sistema educativo chileno enfrenta un punto de inflexión frente al avance de la inteligencia artificial (IA).

En conversación con Hoy Es Noticia, el experto presentó su nuevo libro sobre educación en Chile, donde plantea la urgencia de repensar los modelos de enseñanza tradicionales.

“La inteligencia artificial hace mucho mejor la mayoría de las cosas que la educación de este paradigma industrial hace”, afirmó Severin, subrayando que la escuela del siglo XX —centrada en la memorización y la estandarización— ya no responde a las necesidades del presente.

Según el autor, la educación debe avanzar hacia un modelo más humano, integral y flexible, capaz de desarrollar habilidades críticas, creativas y socioemocionales que las máquinas no pueden replicar.

“Los currículums tienen que ser más simples, más directos, que fortalezcan la mirada más integral de la educación”, enfatizó.

El libro —que combina reflexión teórica, experiencias docentes y propuestas de innovación— busca inspirar a toda la comunidad educativa.

“Está dirigido para todos los que están enamorados del aprendizaje: profesores, directivos escolares y también a los papás”, explicó Severin.

Revisa la entrevista completa en el video a continuación: