Huenchumilla y posibilidad de apoyo de Frei a Matthei en vez de Jara: Esperamos una conducta “acorde” a lo que determinó la DC

Francisco Huenchumilla, timonel de la Democracia Cristiana (DC), se refirió en Hoy Es Noticia de CNN Chile, a las elecciones presidenciales del próximo 16 de noviembre y al debate que se ha generado en torno al apoyo del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle a la candidata del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara.

En primer lugar, sobre su aparición en la campaña junto a la exministra del Trabajo, subrayó que “los compromisos se cumplen”, en alusión a los acuerdos alcanzados con las distintas fuerzas políticas para disputar las parlamentarias y elaborar un programa común para afrontar el proceso electoral.

Por lo mismo, espera que el próximo lunes pueda registrarse un material audiovisual junto a la carta presidencial del oficialismo, puesto que actualmente se encuentra en la Región de La Araucanía.

“No tengo ningún inconveniente en sacarme la foto; más aún, creo que eso es lo que procede, porque uno tiene que ser serio en la vida. Uno da su palabra, proclamamos a nuestra candidata y después no puedo andar jugando a las escondidas y no queriendo cumplir. No, vamos a cumplir como corresponde, porque la palabra se cumple”, remarcó.

“Cuando alguien milita en un partido, está sujeto voluntariamente a regirse por las normas internas”

Consultado por la periodista Matilde Burgos sobre el apoyo del exmandatario y militante de la DC, respondió: “Cuando alguien milita en un partido, desde el más alto personero hasta el más humilde, está sujeto voluntariamente a regirse por las normas internas que tienen los partidos. Eso no significa que uno no pueda tener matices y libertad para opinar en muchas cosas, pero tiene que estar guiado por la lealtad a su partido: ir a los organismos internos y plantear las diferencias, y ahí tener un debate entre nosotros. Pero, naturalmente, no me puedo pronunciar sobre conductas hipotéticas que pudiera tener el expresidente Frei Ruiz-Tagle”.

Respecto a la importancia que tendría para Jara la adhesión del exjefe de Estado, planteó: “Es importante el apoyo de todos los militantes, pero más aún de aquellos que han tenido honores públicos. Un presidente de la República es un personaje que pasa a la historia de Chile, y por ello nosotros esperaríamos una conducta acorde con lo que ha determinado el máximo organismo de la DC. Nos gustaría eso, porque eso es lo que corresponde. Pero además, la persona, mientras más honores tiene, mientras más alto llega en la vida, tiene que ser humilde. No puede ser soberbio pensando que, por haber tenido un cargo, simplemente con su partido puede hacer lo que quiera. No estoy de acuerdo con una conducta de esa naturaleza”.

Finalmente, al ser consultado sobre los posibles acercamientos del comando de Evelyn Matthei al exmandatario, Huenchumilla señaló que no se pronunciará al respecto, ya que prefiere ser “prudente con los acontecimientos” y esperar el curso de los hechos.