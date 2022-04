El Gobierno continua con los nombramientos en el marco del proceso de instalación. Este miércoles dio a conocer que Víctor Torres asumirá como superintendente de Salud, se trata del primer demócrata cristiano en integrar la filas del Ejecutivo.

En conversación con CNN Chile, el senador Francisco Huenchumilla (DC) abordó la designación de Torres y aseguró que “esto hay que mirarlo como un gesto del Gobierno a la persona de Víctor Torres (…) No significa para nada entrar al Gobierno o que la DC esté pidiendo algo”.

“Yo lo veo en esa dimensión y no le doy mayor connotación política porque simplemente se trata de un nombramiento de tercera fila y está muy bien merecido”, añadió.

Lee también: RN advirtió a sus militantes de “decidida acción del Gobierno de perseguir políticamente” a funcionarios públicos

Al ser consultado por la molestia en la interna del partido con la desginación, y en particular por parte de su nuevo timonel, Felipe Delpín señaló que “eso es ver la política como la vieja política. El presidente tiene facultades para designar sus colaboradores y son estos los que tienen que aceptar”.

“Creo que la DC no es parte del Gobierno y por lo tanto no hay obligación de que el presidente le esté consultando, sobretodo cuando hay una directiva que todavía no asume y que tiene mucho trabajo que hacer internamente”, agregó.

En ese sentido, recalcó en que se trata de “un gesto que como senador agradezco porque significa que el presidente sabe que somos independientes, no estamos en el Gobierno, queremos los cambios y queremos colaborar, yo no le daría esa connotación de molestia y no corresponde tener una actitud frente a un hecho puntual”.

Por último señaló que la nueva testera de la colectividad “tiene que tomar todas las medidas internas para no sólo ejercer el poder, sino tener autoridad para posicionar a la DC como un partido que tiene experiencia en procesos difíciles”.

“Dejemos en el pasado las disputas por el poder y aboquémonos a posicionar a la DC como un actor válido en la política nacional”, concluyó.