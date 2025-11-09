Hernán Díaz, autor de “Fortuna”, y la omnipresencia del dinero: “Es una gran cárcel invisible en que todos estamos inmersos”

El autor profundizó en Influyentes sobre su novela que le significó su primer premio Pulitzer y donde aborda "el poder gravitacional" que generan las grandes fortunas ya desde hace más de un siglo. Además, adelantó detalles sobre la que será su siguiente entrega en la que indaga en la tecnología.

El descubrir o desvelar aquello que confabula en la realidad en que se convirtió la ficción del dinero y la importancia que, sin embargo, este tiene sobre las relaciones en todas las dimensiones de la vida. Esto era parte de lo que motivó a Hernán Díaz al trabajar en Fortuna, la obra que le significó el Premio Pulitzer y sobre la cual conversó con Paula Escobar en Influyentes.

“El dinero y las financias condicionan nuestras vidas de un modo absolutamente radical: si uno no tiene dinero, se muere. Directamente. Hasta ese punto es que el dinero tiene tanta importancia. Es una especie de gran cárcel invisible en que todos estamos inmersos”, comentó.

A juicio del escritor también esto se da en un ambiente donde las acciones que rodean este ámbito de nuestras vidas contribuyen solo a ocultar información o, como lo plantea él, jugadas de poder que se realizan constantemente.

Si bien la novela se sitúa en el siglo pasado, existen diversos paralelismos con el presente global, donde ya no hay magnates cuyas fortunas surgen de la fábrica o la industria, sino de la tecnología: la Bigtech.

Al respecto, Díaz explica que para su personaje de Andrew Bevel se enfocó en las finanzas especulativas, donde más sentido cobra -o pierde- esta ficción que es el dinero y su generación: “Me interesaba ese alto grado de abstracción. O sea, es una persona que no produce de modo directo ningún tipo de bien o de servicio”.

Con todo, el trasfondo de indagar en estos personajes y en los mundos en los que transitan responde al “poder gravitacional que genera una inmensa fortuna”.

Junto a lo que significa realmente el tener dinero a nivel de una gran riqueza, está la forma en que específicamente Estados Unidos ha vivido, a lo largo de su propia historia, una evolución. Con su libro anterior, En la distancia, entró en esas líneas del avance hacia el “Viejo Oeste”.

Y siguiendo ese mismo avance, adelantó en Influyentes que su próximo libro, que ya entregó, se tratará precisamente sobre la tecnología: “es difícil pensar en la trayectoria histórica de Estados Unidos sin pensar en cierta imaginación tecnológica”.

Es este mismo avance tecnológico que se desarrolla a paso agigantados lo que en distintos espacios públicos ha llevado a la promoción sin miramientos de las disciplinas afines, como la matemática, la ciencia y la ingeniería, en desmedro de las humanidades. A juicio del autor, nada de aquello podría reemplazarlas.

“Me parece una tragedia pensar en que la literatura o la ficción es una especie de epifenómeno de la lengua, que es irrelevante, cuando en realidad es lo que nos forma de un modo muy estricto como humanos. Aunque no leamos ningún libro en nuestras vidas; nosotros somos nuestra subjetividad que contamos sobre nosotros mismos y lo que los demás cuentan sobre nosotros mismos”, comentó el escritor.