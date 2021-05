El candidato presidencial del PPD, Heraldo Muñoz, criticó el anuncio realizado por el Gobierno en respuesta a la propuesta de “mínimos comunes” presentada por la oposición.

En un punto de prensa realizado el pasado jueves, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, junto al ministro de la Sergpres, Juan José Ossa, informaron que las medidas del Ejecutivo contemplan un aumento en el Ingreso Familiar de Emergencia, con un monto por sobre la línea de la pobreza, y que excluirá al 10% de las familias con más recursos del país, entre otras cosas.

Sobre esto, el presidente del PPD dijo en conversación con CNN Chile que “el punto de prensa que hicieron los ministros francamente fue lamentable, porque uno habría esperado una respuesta de detalles con números a la propuesta muy seria, muy detallada, de muchas páginas que presentó la oposición desde el Senado”.

“A mí me parece que esto es un retroceso porque de nuevo son generalidades, sin hablar de montos específicos, sin hablar de la duración de la renta universal de emergencia, sin referirse exactamente a qué mecanismos se recurrirá para apoyar a las pymes. Se habla de un fondo, pero no se da ningún detalle sobre la materia”, añadió.

En la misma línea, el ex ministro dijo que el objetivo del Ejecutivo fue dilatar una respuesta negativa a la propuesta de la oposición “o bien para no asumir costos ad portas de las elecciones que tenemos este fin de semana. Pero eso es dilatar simplemente una situación que francamente no aguanta más, porque la gente necesita una respuesta para poder sobrevivir y la renta universal de emergencia, como ha sido propuesta, es seria”.

“Tiene un monto elevado, pero puede ser financiado. El financiamiento incluso se explicita. Le compete al Gobierno responder de dónde se saca ese financiamiento. Pero el propio Gobierno ha dicho que puede haber mayor endeudamiento, que los ingresos extraordinarios del cobre, que eventualmente parte de la utilización de los fondos soberanos, etcétera”, señaló.

“La propuesta de la oposición es seria, detallada, y se esperaba lo mismo del Gobierno, pero lo que hubo fue un punto de prensa de carácter general que simplemente apunta a postergar lo inevitable, que es que haya un acuerdo en definitiva que ayude a la gente, de eso se trata todo este diálogo”, manifestó.

A su vez, Muñoz dijo sobre el anuncio del Gobierno que “uno sospecha, porque ya tiene la evidencia del pasado, que puede haber mucha letra chica. Se dice que vamos a mejorar el IFE, que vamos a ir al 100% del Registro Social de Hogares y vamos a estar en el contexto de la línea de la pobreza, pero no lo sabemos y en el detalle justamente está el diablo, como dice un lema antiguo”.

“Esos detalles, esa letra chica, esa hiperfocalización que ha habido en el pasado es lo que genera las sospechas. La disposición al diálogo cuando hay asuntos tan delicados para la ciudadanía siempre es importante. El diálogo, sin embargo, ahora yo creo que va a darse en el Congreso, ya no se va a dar en La Moneda, yo creo que esa etapa terminó. El Gobierno lo ha terminado al dar este planteamiento general y decir que espera que no se avance en ningún proyecto de ley que incida en estas materias”, indicó.