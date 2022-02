Este domingo se produjo la renuncia de Andrés Allamand a su cargo de canciller, para asumir como secretario general de la SEGIB (Secretaría General Iberoamericana), esto, luego de críticas de la oposición por “abandono de deberes” en medio de la crisis migratoria y de seguridad que se vive en el norte grande del país.

CNN Chile conversó con el ex canciller y ex presidente del Partido Por la Democracia (PPD), Heraldo Muñoz, para profundizar en la renuncia del jefe de la cartera de Relaciones Exteriores y el impacto de este suceso tanto en el país como en el mundo.

En ese sentido, Muñoz fue enfático en indicar que, “a mi juicio, él debió haber renunciado al momento de postular al cargo de secretario general o, al menos, al momento de ser elegido“.

Consultado por el caso del socialista José Miguel Insulza, quien fue secretario general de la OEA luego de haber ejercido como ministro en los gobierno de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, Muñoz confirmó que entró “cuando era canciller, pero se estableció cuál era la tarea de canciller y cuándo comenzaba la de secretario general“.

De esa manera, el ex canciller quiso diferenciar que “hay postulaciones que acontecen durante el ejercicio de un cargo”, pero que “hay que separar las tareas, en que a mi juicio, lo más importante es el interés nacional“.

En tanto, sobre su propia experiencia, Heraldo Muñoz descartó haber negociado cualquier propuesta similar: “Cuando fui canciller ni siquiera lo pensé, porque tuve la responsabilidad de defender los intereses de Chile ante la demanda marítima boliviana“.

Sobre la SEGIB, Muñoz explicó que la organización “se encarga de los lazos de la Conferencia Iberoamericana”, destacando que “ha habido un cierto agotamiento de la instancia, ha perdido peso“.

El ex canciller se tuvo para analizar el conocimiento que el presidente debió tener de los hechos, que no fueron difundidos desde sus inicios a la opinión pública, como sí recordó que sucedió con el caso de Insulza: “Esta postulación no pudo haber sido sin la venia del presidente Piñera”, manifestó, agregando que “el presidente ha sido parte de lo que ha sucedido“.

Sus conclusiones tuvieron que ver con la gestión de las relaciones internacionales durante el mandato del presidente Sebastián Piñera: “En este gobierno Chile ha perdido liderzgo regional, puesto que optó por un alineamiento ideológico cuya mayor expresión fue el protagonismo en la creación de Pro Sur“.