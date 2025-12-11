“Provoca un dolor de guata”: Barría reconoce “resquemores” en la DC tras dichos de Jara sobre María Corina Machado

El jefe de la bancada DC habló en CNN Prime sobre lo que sacó en limpio del último debate presidencial, refiriéndose además sobre los efectos que dejó en la interna las declaraciones de Jara sobre la líder opositora venezolana.

Un flanco inadvertido fue el que abrió la candidata presidencial Jeannette Jara el martes en el último debate oficial contra el republicano José Antonio Kast, luego que la exministra hablara de críticas en contra de la líder opositora venezolana María Corina Machado.

Durante la instancia de discusión, Jara fue consultada sobre el Premio Nobel de la Paz que recibió Machado, a lo que respondió mencionando que esto es algo que definía un jurado en Suecia y que también hubo críticas sobre que fuera ella quien lo recibiera a propósito de los cuestionamientos de sus “intentos golpistas” que han sido parte de la narrativa chavista.

Esta respuesta fue inmediatamente criticada por Kast, quien acto seguido cuestionó que llamara a Machado una “golpista”. Al día siguiente las críticas vendrían también desde otros partidos de oposición, donde pidieron que Jara se pronunciara. Sin embargo, la candidata reiteró sus dichos, asegurando que su respuesta era más bien descriptiva de las dos caras de la moneda, pues sí hubo manifestaciones en Noruega previo a que Machado recibiera el galardón.

Pero estos dichos no habrían caído bien tampoco en el oficialismo ni en la Democracia Cristiana. Precisamente el jefe de bancada de la DC en la Cámara, Héctor Barría, fue quien abordó este tema en CNN Prime, señalando que las palabras de Jara serían “un tropiezo”.

“Hemos visto la tragedia que pasa en Venezuela. No es al azar que muchos miles de venezolanos y venezolanas estén llegando no solamente a Chile, sino a diversos países de Latinoamérica, similar a lo que pasó en Chile los años 82-83”, aseguró el parlamentario.

Asímismo, al ser consultado sobre cómo se lo tomaron los representantes demócratacristianos afirmó que los dichos provocaron “un dolor de guata”.