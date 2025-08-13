Head coach del remo chileno resalta años de esfuerzo y formación de jóvenes talentos: “Esto no sale a la primera”

En conversación con CNN Chile Deportes, el entrenador del equipo nacional de remo valoró el trabajo constante y la formación de jóvenes atletas, que permitieron al Team Chile conseguir ocho oros, tres platas y un bronce en los Panamericanos Junior.

El equipo de remo de Chile tuvo una destacada actuación en los Panamericanos Junior, alzándose con un total de 12 medallas, de las cuales ocho fueron de oro, tres de plata y una de bronce. Este logro refleja años de preparación y consolidación de un trabajo sistemático que ha permitido posicionar al país como una potencia emergente en esta disciplina.

En conversación con CNN Chile Deportes, Julen Erauzkin, head coach del equipo nacional, destacó el esfuerzo y la planificación detrás de estos resultados.

“Son años de trabajo, esto no es a la primera, ni sale en uno o dos años”, señaló. “Hemos trabajado duro y, además de entrenar, hemos podido cerrar en competición”.

Erauzkin explicó que el éxito del equipo se sustenta en la coordinación entre clubes, federación, Comité Olímpico, Ministerio del Deporte e IND, así como en la dedicación de los propios atletas.

🇨🇱😮‍💨😎 ¡LOS MEJORES DE AMÉRICA! 🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥈🥈🥈🥉 ✅ Ganadores del medallero. ✅ Medallistas en 12 de las 13 pruebas. ✅ Talento y trabajo iniguable. 😍 ¡Qué grande el Team Chile de Remo! 😍#VamosTeamChile 🇨🇱 pic.twitter.com/pAg1N6S0Am — Team Chile (@TeamChile_COCH) August 13, 2025



El entrenador también destacó la proyección hacia el futuro, mencionando que algunos de los jóvenes medallistas podrán integrarse al grupo absoluto y participar en eventos internacionales como los Panamericanos de Lima 2027 y, eventualmente, los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

“El objetivo es continuar fortaleciendo al equipo, con trabajo, paciencia y calidad, para seguir peleando por oros en las próximas competiciones”, afirmó.

La actuación del Team Chile en remo no solo reafirma el nivel competitivo del país en esta disciplina, sino que también refleja un modelo de desarrollo deportivo basado en la constancia, el entrenamiento riguroso y la planificación a largo plazo.

