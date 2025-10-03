“Han citado hasta a Bukele”: Nelly León llama a los candidatos presidenciales a invertir en reinserción social

En conversación con CNN Chile la hermana Nelly León, fundadora de Mujer Levántate, expone los desafíos y procesos en materia de reinserción social para mujeres, sobre todo en el marco de un año electoral.

En año de campañas presidenciales las distintas materias del ámbito social reflotan como puntos de debate, con las y los candidatos entregando sus propuestas para cada uno de los problemas que ven en el país. Sin embargo uno de los temas menos abordados es el de la reinserción social.

La hermana Nelly León detalló en Hoy Es Noticia de qué trata la iniciativa y el trabajo de la fundación Mujer Levántate, que tiene como objetivo acompañar a mujeres dentro del sistema penal y ayudarlas a “restaurar la dignidad de la persona”.

Son más de 5.000 las mujeres que hoy se encuentran privadas de libertad, y Mujer Levántate acoge a un promedio de 150 mujeres al año y las ayuda a restituir sus derechos como personas, con focos principales en acompañamiento, reparación y reinserción a través de un trabajo intra y postpenitenciario.

Dentro de los factores en común que tienen estas mujeres es que la mayoría son madres, han sido vulneradas ya sea por abuso sexual, abuso psicológico, abuso físico y, por otro lado, muchas de ellas tienen su origen dentro del quintil más pobre de la sociedad.

En ese sentido, la hermana León indica: “Lo que nosotros apuntamos como fundación es al desistimiento del delito… que ellas entiendan que el delito no es una forma de vida que las va a llevar adelante”.

“Yo invito a los candidatos a que apuesten por la reinserción social”

En la conversación con Matilde Burgos se presentó la discusión política que hay actualmente sobre medidas punitivas y con mayores restricciones por parte de los candidatos presidenciales.

“Han citado hasta a Bukele en todo este proceso pero se les olvida que después de un tiempo estos hombres y mujeres van a salir y si los tratamos con dureza lo único que haremos será endurecer su corazón”, explica.

El llamado de la hermana Nelly León está en abrir el debate promoviendo la inserción social para así cerrar un ciclo de violencia. Asimismo, incentivar a las personas a donar en estos espacios que tienen como objetivo atacar la delincuencia desde dentro y haciendo un trabajo psicosocial más profundo con las internas.